Ana Guerra y Víctor Elías son Amistades peligrosas en 'Tu cara me suena': vuelve a ver su actuación

Las habilidades de Ana Guerra para la imitación quedaron claras cuando Lola Indigo la invitó a Tu cara me suena para cantar juntas Sin pijama, de Becky G y Natti Natasha. La sorpresa ha venido de la mano de la mano de Víctor Elías, su chico y su compañero en el especial Reyes del programa de Antena 3.

Ana Guerra y Victor Elías se convirtieron en Cristina del Valle y Alberto Comensaña, de Amistades peligrosas, y bordaron su interpretación de la famosa canción Estoy por ti.

La pareja demostró talento y contención porque, pese a la relación sentimental que les une desde principios de 2022, no se miraron en ningún momento. Si Cristina y Alberto no lo hacían en los 90, ellos tampoco en 2023.





La historia de Ana Guerra y Víctor Elías

Ana Guerra y Víctor Elías se han atrevido con esta imitación a dar un paso más en su relación, que hicieron pública el 14 de febrero de 2022 al compartir en Instagram un vídeo de los dos cantando al piano y que despidieron con un primer beso en público.

Su relación empezó gracias a la música. Víctor Elías lo contó a los medios en marzo justo antes de la celebración del concierto Mujeres cantan a Rocío Jurado, en el que participó Ana Guerra cantando Señora.

"Yo empecé a ser su director musical antes de que arrancáramos algo tan bonito y está claro que lo que nos ha unido es la música. La música une todo, es la única cultura que, sin entenderla, puedes conectar con ella. En este caso, nos ha unido más que nunca”, confesó el artista sobre su relación, de la que dijo en ¡Hola! no empezó con buen pie.

Víctor Elías confesó también sus ganas de formar una familia: "Es algo que hace unos años no me planteaba por el trabajo y por la edad. Pero ahora acabo de cumplir 30 años y sí tengo ganas. El momento personal y profesional que estoy viviendo es maravilloso, de 10. Con Ana estoy muy bien y ojalá sea para siempre. Hasta que me eche de su banda”.

Ana Guerra también habló ese día sobre su chico, que para ella significa "un montón de cosas". "Ahora mismo es mi pareja, con todo lo que puede significar una pareja. Complicidad... nos dedicamos a lo mismo, nos entendemos muy bien y sentimos mucha pasión por lo que hacemos y somos muy buenos amigos”, aseguró sobre el músico.

Seis meses después, en septiembre, Víctor Elías y Ana Guerra dieron un paso más en la relación y se fueron a vivir juntos. Lo anunciaron compartiendo las fotos de la mudanza en Instagram junto al comentario "Nueva era".