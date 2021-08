La aplaudida reflexión de Cristina Pedroche sobre los 'haters': "Se sienten solos, algo en su vida está mal"

Cristina Pedroche es una de las famosas españolas más reconocidas y también más criticadas de los últimos años. Habitual de las polémicas, la presentadora de la televisión ha tenido que lidiar con los 'haters' durante gran parte de su carrera y, especialmente, con los comentarios machistas por sus atrevidos looks en las Campanadas de Nochevieja.

Sin embargo, Pedroche ha descubierto con el paso del tiempo que a los comentarios más duros es mejor hacerles caso omiso, especialmente si vienen desde perfiles en redes sociales. Así lo explicó este jueves en el programa de La Sexta Zapeando, donde es colaboradora, al ser preguntada por su compañero Dani Mateo.

"¿Qué está pasando, amigos? ¿No hay un problema muy grave con las redes sociales?", preguntaba el presentador de Zapeando a sus cuatro colaboradores durante el programa de este jueves. "Hay cada vez más gente queriendo compartir cosas y cada vez hay más gente que odia a la gente que comparte cosas", añadía Mateo.

A continuación, el periodista aludía a Cristina Pedroche para preguntarle por su experiencia durante estos años lidiando con los más críticos en redes sociales: "¿Cuál ha sido el comentario que más te ha flipado? De decir, 'esto, ya, no me lo puedo creer'. El que más loca te haya dejado en tus años de Instagram".

Para sorpresa de muchos, la presentadora decidía no contestar a la pregunta directamente: "¿A mí? No, es que no puedo ni verbalizarlo", explicaba la madrileña.

"La gente a veces estaba mal, pero yo cuando empecé a recibir muchas, muchas críticas, o sea, hace muchos años, porque ahora ya es una cosa loca, a mí me alteraba mucho, y me enfadaba porque decía 'si no me conocen, ¿por qué me están diciendo esto?' Me alteraba de verdad", revelaba la vallecana, que ahora ha aprendido a dejar atrás esas críticas.

Los haters necesitan "un abrazo"

Aún así, Cristina Pedroche sí ha querido desvelar una anécdota con uno de estos 'haters' que realmente fue de muy mal gusto para ella. "Un día me hicieron un comentario muy malo, cuando una persona de mi familia estaba muy enferma, y pensé: '¿Qué tiene que tener esa persona en su cabeza para desearle el mal a otra persona que no conoce, que solo ve cuatro tonterías en la televisión o cuatro chorradas en Twitter?' Y pensé, 'es que esta persona necesita un abrazo'", declaraba la colaboradora.

"Lo digo de verdad. La gente que critica tanto, en el fondo, es porque se siente sola y está mal. Algo en su vida está mal. Habría que analizar qué le está pasando a la gente para que algo le genere tanto odio". Así concluía Cristina Pedroche su alegato sobre los 'haters', unas palabras que han sido muy aplaudidas por los fans de la presentadora.