Carmela Martínez Oliart, la hija de Joaquín Sabina que ganó el Goya a Mejor corto junto a Verónica Echegui

¿POR QUÉ NO SE APELLIDA SABINA?

El pasado sábado 12 de febrero se celebró en el Palau de les Arts de Valencia la 36ª edición de los Premios Goya. Una ceremonia donde El buen patrón se llevó seis estatuillas, seguida muy de cerca por Las leyes de la frontera, con cinco premios, y Mediterráneo y Maixabel con dos galardones respectivamente.

Otro de los trabajadores premiados fue Totem Loba, que se alzó con el Goya a Mejor cortometraje de ficción. El corto está dirigido por Verónica Echegui y producido por Álex García—pareja de Echegui—, Arturo Valls y Carmela Martínez Oliart.

Lo que muchos no sabían hasta este momento es que Carmela es una de las dos hijas de Joaquín Sabina, quien también subió al escenario para interpretar Tan joven y tan viejo con Leiva a la guitarra. Esta actuación, que coincidió con el 73 cumpleaños del artista, también supuso su regreso a las tablas tras dos años de ausencia.

Carmela, de 33 años, trabaja como productora directora de producción en Estela Films, la productora de cine en activo más antigua de España. Algunos de sus trabajos son Los del túnel, Una china en el zapato o Los conspiradores. Además, es académica en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Joaquín Sabina y su hija Carmela Martínez // Gtres

¿Por qué no lleva el apellido de su padre?

Una de las razones por las que no se suele vincular a Carmela con Joaquín Sabina es precisamente porque la joven no lleva el apellido de su padre. O, mejor dicho, no lleva el apellido conocido de su padre, ya que el artista en realidad se llama Joaquín Ramón Martínez Sabina.

El motivo por el que, ni ella ni su hermana Rocío, han querido intercambiar su apellido por el más popular de su padre, es porque consideran que no sería un cambio positivo, ya que su padre siempre ha intentado mantenerlas al margen de la prensa. "Desde muy pequeñas nuestro padre ha intentado protegernos de la prensa y aunque es cierto que nuestra vida profesional se ha cruzado en algún momento, el importante es él y sus conciertos, no nosotras", reveló Carmela hace unos meses.