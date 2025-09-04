Charli xcx compone música para la película 'Cumbres borrascosas', protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi

Charli xcx ha compuesto canciones originales para la banda sonora de Cumbres borrascosas , la película que adapta el clásico literario de Emily Brontë y que llegará a los cines españoles el 13 de febrero de 2026.

Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan la nueva adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas, la novela de Emily Brontë publicada en 1847. La película está dirigida por la británica Emerald Fennell, conocida por Una joven prometedora (2020) y Saltburn (2023), y llegará a las salas de cine españolas el 13 de febrero de 2026.

El primer teaser, publicado el miércoles 3 de septiembre, ha desvelado una gran noticia a nivel musical: Charli xcx ha compuesto canciones originales para el largometraje. Aparte de su contribución, la banda sonora también cuenta con el trabajo de Anthony Willis, el músico que también trabajó con Fennell para sus dos películas anteriores.

Esta tampoco es la primera vez que Charli xcx trabaja con la cineasta británica, ya que su canción Boys - DROELOE Remix aparece en una escena de Una joven prometedora, el filme que se llevó la estatuilla a Mejor guion original en los Premios Óscar 2020.

"Feliz San Valentín adelantado", ha escrito Charli xcx en sus redes sociales para compartir el teaser de Cumbres borrascosas. Durante el vídeo, la voz de la británica aparece repitiendo un verso, "Fall in love again and again" —en castellano, "Enamórate una y otra vez"—, el cual aparece en la letra completa de una canción ya estrenada: Everything is romantic, de su álbum BRAT (2024).

El teaser ha despertado reacciones contrarias entre el público: algunos aplauden la propuesta de la cineasta, mientras otros critican la falta de fidelidad a la obra original. El libro de Emily Brontë narra una historia de odio, venganza y obsesión protagonizada por Catherine y Heathcliff.