Chris Hemsworth, de cerca: su predisposición al Alzheimer, cómo conoció a Elsa Pataki, sus tres hijos y sus hermanos

Chris Hemsworth está a punto de volver a regalar a los amantes de la ciencia ficción otro papelazo lleno de acción y escenas vertiginosas. El próximo 16 de junio se estrena en Netflix la segunda parte de Tyler Rake, la producción de 2020 que, en pleno confinamiento, conquistó a gran parte del público con un rescate imposible y se coronó como una de las películas de Netflix más vistas de todos los tiempos.

Tráiler oficial de 'Tyler Rake 2', la última película de Chris Hemsworth.

Esta vez el mercenario Tyler vuelve, también bajo la dirección de Sam Hargrave -conocido por sus colaboraciones con los hermanos Russo- para salvar el destino fatal de una familia. En la secuela vuelve a coincidir con Idris Elba, que aparece para dar vida al "Hombre del Traje", y con el que ya trabajó en Marvel cuando interpretaba a Thor.

El papel como Thor, su pase directo a la fama y sus producciones más emblemáticas

Thor es el gran papel encarnado por Hemsworth. Le permitió saltar a la fama tras su éxito nacional en la televisión australiana y su debut en la gran pantalla con Star Trek. El actor de 39 años natural de Melbourne es mundialmente reconocido por esta interpretación en el universo de Marvel, bajo la dirección de Kenneth Branagh, en la que unsuperhéroe procedente de Marvel Comics es el dios del trueno.

Este fichaje en 2011 fue el inicio de una nueva era en su carrera que consolidó su valía y arraigó una icónica imagen en el mundo del cine: la de su increíble y trabajadísima apariencia física empuñando el martillo que da poderes a su personaje.

Hemsworth siguió siendo Thor durante muchas más películas de Marvel, todas las que ha dado tiempo a rodar en más de una década. Después de la primera vinieron The Avengers (2012), Thor: The Dark World (2013), Avengers: Age of Ultron (2015), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) y la reciente Thor: Love and Thunder (2022), sobre la que el actor se ha pronunciado: "Creo que nos divertimos demasiado. Se volvió demasiado tonto”, ha admitido en la revista GQ.

Además de su talento y presencia interpretando a Thor, el novio de Elsa Pataky ha demostrado su amplio abanico de registros como profesional adaptándose a otros géneros cinematográficos. Su participación en Red Dawn,Blackhat o Ghostbusters o la reciente serie documental de seis episodios Sin Límites, de National Geographic, son buena muestra de ello.

El descubrimiento de su predisposición al Alzheimer gracias a 'Sin límites'

La grabación de la docuserie para Disney+ cambió por completo la vida del australiano.

Para rodar la serie de seis episodios, que explora las capacidades del cuerpo humano y cómo podríamos pueden vivir más y mejor, la estrella del físico de Hollywood se sometió a determinadas pruebas genéticas. Su test de sangre dio un fatídico anuncio: el actor contaba con dos alteraciones del gen APOE4. Esto aumentaba las posibilidades de que pudiera padecer Alzheimer.

La realidad es que quienes poseen dos copias de la variante e4 en este gen pueden tener hasta 15 veces más riesgo de desarrollar la dolencia neurodegenerativa. Pero no es definitivo. Chris aprovechó el diagnóstico para saber cuál era el procedimiento a seguir y qué tenía que hacer como prevención del Alzheimer. "El espectáculo, que inicialmente trataba sobre la longevidad, tendría que haber sido divertido, y se volvió muy importante para mí”, explicó en una entrevista para Vanity Fair. También expuso su mayor miedo en el programa Good Morning America: “La idea de que no podré recordar la vida que he experimentado, mi esposa o mis hijos... es probablemente mi mayor temor”.

El actor decidió cambiar sus hábitos y frenar tras años de mucho ajetreo profesional para pasar más tiempo con su familia y reflexionar más sobre qué papeles interpretaría a partir de entonces. Desde noviembre de 2022, se ha dedicado a estar en casa, practicar su pasión por surfear y llevar a sus hijos al colegio, como cuenta en GQ.

Cómo conoció a su mujer, la actriz española Elsa Pataky, y sus tres hijos

Su esposa, la también actriz Elsa Pataky, actuó rápido y con repercusión en todos los medios del mundo. Al ser consciente de la noticia que provocó que su marido se replanteara su forma de vivir y para poner fin a ese miedo atroz a la posible enfermedad, Pataky le dio una romántica sorpresa en uno de los episodios del documental caracterizada en su propia versión de anciana. De esta forma, su marido podría ver cómo envejecería ella en el caso de que él desarrollara Alzheimer. "Quiero vivir esos años contigo, necesitamos esos recuerdos", le decía la actriz.

Elsa Pataky sorprende a Chris Hemsworth en el capítulo 6 de 'Sin límites'.

La pareja se conoció a finales de 2009, cuando la profesora de inglés de la española le habló de “un chico australiano con el que trabajaba en una película”, contó ella misma en su blog. La docente tenía claro que conectarían. “Conociéndome muy bien a mí, y también a él, estaba convencida que nos íbamos a llevar muy bien”.

Días después del flechazo, la pareja se separó durante tres meses. Ella tuvo que volver a su tierra natal para grabar la película Didi Hollywood, de Bigas Luna. Una prueba de fuego que daría prueba de un amor que, si era verdadero, esperaría. Ese mismo año se casaron en una playa paradisiaca de Indonesia.

Han pasado ya 14 años desde que empezara la relación con la modelo de 46 años. Actualmente, la pareja con residencia habitual en la australiana Byron Bay es uno de los matrimonios más estables de Hollywood. Las imágenes en sus respectivos perfiles en redes sociales no dejan escapar la oportunidad de mostrarse felices y unidos, disfrutando de paisajes increíbles y de la preciosa familia que han formado.

Tras el matrimonio, los hijos no tardaron en llegar para la pareja, que avanzaba dando grandes pasos. Tan grandes como firmes. La primera fue India Rose, que ahora tiene 11 años, y los mellizos Tristan y Sasha, de 9.

Tres hermanos de película

Tres de los tres hermanos Hemsworth actúan.

Chris es el segundo de tres hermanos que han crecido delante de la cámara. De los tres, la carrera del mayor, Luke Hemsworth, de 42 años, es la menos sonada por estar más centrada en producciones de su país de origen. Su papel con más repercusión fue en la producción de ciencia ficción de HBO Westworld. Su anterior carrera como actor hizo que incitara a Chris, que no sabía a qué dedicarse, para asistir a clases de interpretación.

El menor, de 33 años de edad, es el reconocido Liam Hemsworth, que obtuvo el éxito con su papel en 2010 en la película La última canción, que protagonizó junto a la que fue su pareja durante años, Miley Cyrus. La saga Los juegos del hambre terminó de darle un lugar en la industria.