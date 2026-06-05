Clasificación de 'Tu cara me suena 13': así va el ranking antes de la Gala 8
Tu cara me suena 13 celebra este viernes 5 de junio su octava gala, donde la clasificación general puede dar un vuelco. En la parte alta, hay tres concursantes muy ajustados que están luchando por ocupar la primera plaza.
Todas las actuaciones de la Gala 7 de 'Tu cara me suena 13': de Martín Savi a J Kbello
Si estás siguiendo esta edición de Tu cara me suena 13, seguro que ya sabes que hay tres concursantes favoritos para llevarse la victoria. Uno de ellos es J Kbello, el cantante y bailarín que ya ha ganado dos galas y suma 141 puntos, solo uno por encima de María Parrado.
La mayor sorpresa de esta edición está siendo Cristina Castaño, la actriz conocida por sus papeles en televisión que también tiene experiencia en musicales. El público general está descubriendo la calidad vocal de la gallega, mientras los expertos aseguran que Cristina tiene una técnica muy buena. De momento, la concursante acumula 137 puntos.
Un poco más lejos se sitúan Martín Savi (con 125 puntos), Paula Koops (110) y Sole Giménez (108), todos ellos cantantes profesionales. En la parte baja están los tres concursantes que seguramente se queden sin una plaza en la final: Aníbal Gómez (89), Jesulín de Ubrique (87) y Leonor Lavado (71). ¿Cómo quedará la clasificación tras la Gala 8?
Clasificación general
Tras la séptima gala, María Parrado perdió el liderato y J Kbello escaló a la primera posición con solo un punto de diferencia. En la parte baja, Aníbal Gómez superó a Jesulín de Ubrique.
- 1. J Kbello - 141 puntos
- 2. María Parrado - 140
- 3. Cristina Castaño - 137
- 4. Martín Savi - 125
- 5. Paula Koops - 110
- 6. Sole Giménez - 108
- 7. Aníbal Gómez - 89
- 8. Jesulín de Ubrique - 87
- 9. Leonor Lavado - 71