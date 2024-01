El consejo que María Pombo dio a Pablo Castellano antes de unirse como concursante a 'El Desafío'

El Desafío, el concurso de retos de Antena 3, ha arrancado su cuarta edición con Pablo Castellano como concursante. El madrileño de 37 años es uno de los ocho intrépidos que cada semana se expone a los retos que plantea el programa y lo hace con ventaja. Su mujer, la influencer María Pombo, participó en la segunda edición y antes de arrancar el concurso le dio dos valiosos consejos.

"Simplemente que disfrutase y que fuese mentalizado", ha contado en una entrevista en ¡Hola!. "[Me dijo] que, por muy bien que se me hubiese dado la semana, puede llegar el día del programa y fallar, y que eso no podía arrastrarlo ni meterlo en la mochila porque el día siguiente ya empezaba la prueba de la semana siguiente y no puede estar pensando en el pasado".

Lo que le dijo es "simplemente que fuese mentalizado" y con la idea de que "si fallaba, tenía que pensar ya en el día siguiente y lo que tocase".

El discreto concursante, al que no le gusta exhibirse en público, vivió a tope su paso por el concurso —se emite una vez grabados todos los programas— y reconoce que la experiencia es muy diferente a la que tuvo cuando participó María Pombo.

"Desde fuera me parecía como… Alucinaba, pero, cuando lo vives desde dentro, es otra cosa. O sea, son unas sensaciones… para poder explicártelo, lo tienes que vivir desde ahí dentro. Todo lo que hay… Las emociones, los altibajos… Es como una montaña rusa y la verdad que para mí ha sido… Sí, ha superado las expectativas", confiesa en esa misma entrevista, y ha asegurado que volvería a repetir.

Castellano le ha cogido el gusto a la pequeña pantalla —"me ha flipado"— aunque es consciente de que El Desafío es un programa muy diferente. Es como entrar por la puerta grande.

"Ahora cualquier cosa que haga la voy a comparar con esto, que es alucinante, aunque seguramente tenga también sus cosas buenísimas, si llegase el caso. Y bueno, yo estoy abierto a todo lo que se pueda plantear. Lo que pasa es que esto es inigualable", apunta. "Ya no solamente por las pruebas que se hacen, sino por el equipo humano que hay detrás: desde el maquillador, el peluquero, el vestuario… todo el mundo es increíble. En cualquier parte del plató estás cómodo. Comíamos siempre juntos".