Demi Lovato cazará extraterrestres en una serie. El nuevo proyecto televisivo de la cantante le permitirá dar rienda suelta a su imaginación y desarrollar su pasión por el ámbito de los ovnis y extraterrestres. Se llama Unidentified With Demi Lovato y, junto a su hermana Dallas Lovato y a su mejor amigo, Matthew Scott Montgomery, investiga la presencia de los extraterrestres en la tierra.

La serie, ya disponible en la plataforma Peacok, ya se puede ver en Estados Unidos. Cuenta con cuatro capítulos en los que la actriz de 29 años trata de resolver los misterios existentes en torno a la vida en otros planetas.

La intención de Demi Lovato, según ha dicho ella misma, es intentar alejarse de todas las representaciones negativas de los extraterrestres.

De esta manera, la estrella del pop ha consultado a expertos de la vida extraterrestre y ha entrevistado a persona que han vivido supuestos encuentros con seres de otros planetas.

Demi Lovato ha confesado que desde pequeña cree que ha vida más allá. De hecho, opina que el término alienígena es “despectivo”. ¿Qué razones ha dado la cantante?

“Tenemos que dejar de llamarlos alien”

Demi Lovato defiende que los seres de otros planetas no pretenden hacernos daño.

“Realmente creo que si hubiera algo ahí fuera que quisiera hacernos eso, ya habría ocurrido. También creo que, si hay civilizaciones que tienen conciencia en otras dimensiones, lo que les ha dado la tecnología para poder viajar por el espacio, creo que no buscan más que encuentros e interacciones pacíficas. Porque, como dije, si querían que nos fuéramos, ¡nos hubiéramos ido hace mucho tiempo!", argumenta la artista, que también ha hecho la siguiente petición: "Creo que tenemos que dejar de llamarlos 'alien', porque este es un término despectivo para cualquier cosa. Por eso me gusta llamarlos 'E.T.', es un pequeño detalle".

Un término deshumanizante en Estados Unidos

En Estados Unidos, el término alien se utiliza para llamar a los inmigrantes que vienen de países extranjeros, convirtiéndose así en una palabra deshumanizante.

Demi Lovato ha afirmado que el principal objetivo del documental es hacer de este mundo “un lugar más abierto y de progreso”.

De hecho, hace un par de semanas, la artista explicó a E! News que recientemente había visto un ovni mientras paseaba con Montgomery y su hermana en el Parque Nacional Joshua Tree (California).

“El objeto volador no identificado era azul y flotaba sobre el suelo, a 15 metros de donde estaba ella y a 4 metros de altura. Fue una experiencia hermosa e increíble”, explicó la cantante al portal.

“Tenía una sospecha y de repente esa sospecha se confirmó”, subrayó. Precisamente, fue esto lo que le llevó a presentar el nuevo documental. "Desde entonces comencé a investigar más sobre el tema. Estábamos mirando las estrellas e intentamos elaborar un protocolo para hacer estos contactos. De repente algo apareció sobre nosotros. Luces enormes hicieron un signo de interrogación en el cielo".