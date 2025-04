El radical cambio de look de Goyo Jiménez para participar en 'Tu cara me suena 12'

Goyo Jiménez es uno de los cómicos más reputados de la televisión y del stand-up comedy, que presume de haber tenido entre el público a los mismísimos reyes, Felipe y Letizia, hasta en dos ocasiones.

Pero desde hace unas semanas intercambia el escenario del teatro Capitol de Madrid, donde representa su espectáculo Misery Class con los ensayos y rodajes de Tu cara me suena como concursante de esta nueva edición que se estrena el 4 abril en Antena 3.

Goyo Jiménez competirá en cada gala con celebridades del mundo de la música, como Bertín Osborne, Gisela o Ana Guerra, estrellas emergentes de la canción como Melani García o Mikel Herzog Jr, jóvenes talentos llegados de las redes sociales, como Esperansa Grasia y Yenesi, y el consagrado actor Manu Baqueiro.

Todos ellos llevan semanas preparándose duramente para darlo todo cada noche de viernes, sumergidos de lleno en los rodajes, los ensayos de las coreografías, la preparación de la voz y las pruebas de caracterización. Y precisamente esas pruebas de caracterizaciónhan sido las causantes del nuevo aspecto con el que Goyo Jiménez apareció el pasado 20 de marzo en El Hormiguero.

"Me entró un ataque de ansiedad"

La entrada al plató del humorista fue una de las más atípicas de la historia del programa por la cara de desconcierto del presentador, Pablo Motos, y la aparición imprevista de Trancas y Barrancas por el irreconocible aspecto del invitado, del que además descubrimos lo alto que es —1,92 metros—.

"¿Pero qué has hecho, qué ha pasado?", le interpeló una de las hormigas. La explicación a esa nueva imagen es muy simple, sin pasar por quirófano ni agujas: se ha afeitado la barba y el cambio ha sido tan notable que es difícil reconocerle. "Es que cuando no tienes nada y lo poco que tienes te lo quitas...", explicaba entre risas Goyo Jiménez que reconocía que hacía 17 años que no se quitaba la barba.

El motivo de tan radical determinación no ha sido otro que su participación en Tu cara me suena y las necesidades del equipo detrás el talent show. "En caracterización del programa se tomó la decisión y se hizo. Yo te juro que me mareé, me entró un ataque de ansiedad", relataba sobre el momento en el que tuvo que decir adiós a su peculiar barba. Ahora, en el programa están encantados con él: "Te queremos, las pelucas van directas a ti sin necesidad de hacer un previo".

Entre risas, además admitía que él mismo no se reconocía con su nuevo aspecto y que ha provocado alguna que otra risa y ha sido motivo de cachondeo entre Carlos Alsina y su equipo del programa de Onda Cero. "Luego he empezado a ver las ventajas y es que llevo tres créditos pedidos, pero como no saben quién soy…", bromeaba.

El humorista que quiso ser legionario

Con barba o sin ella, lo que nadie le puede negar al humorista, actor, director y escritor nacido en Melilla y criado en Albacete es que es uno de los referentes del humor en España, reconocido entre otros con el I Premio SGAE de Humor Miguel Gila.

Pero no solo de monólogos y teatro ha vivido Goyo Jiménez: en la televisión, además de formar parte de El club de la comedia en varias temporadas, fue guionista, codirector y actor de La hora de José Mota, donde interpretó al Capitán Fanegas, uno de los personajes míticos de la tele de las últimas décadas.

Pero también ha hecho y dirigido teatro, ha formado parte, por ejemplo, de la compañía La Fura dels Baus, y ha participado en propuestas escénicas clásicas y contemporáneas.

Eso sí, él no tenía intención de dedicarse a esto porque cuando era niño quiso entrar en el ejército y ser legionario, como su padre, que estuvo destinado en Melilla y por eso él nació allí. Con el tiempo, y el convincente trabajo de su padre para quitarle la idea, se olvidó de ello y comenzó a estudiar Derecho y Arte Dramático, al tiempo que exploraba su talento creativo como escritor, fotógrafo y actor.

Personalmente, Goyo Jiménez comparte su vida desde hace más de una década con la fotógrafa Paloma Mefer, con quien se casó en 2016, y que ahora ejerce de representante del cómico.