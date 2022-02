Eva Soriano se convierte en Céline Dion: revive la actuación que la ha llevado a la final de 'Tu Cara Me Suena'

Después de convertirse en una majorette y dar paso a su imagen más macarra con Gwen Stefani, Eva Soriano ha cumplido esta semana con uno de los retos más difíciles de su paso por Tu Cara Me Suena que le permitiera llevarse uno de los cuatro billetes restantes para la gran final del programa.

La humorista ha dejado a un lado el rap que protagonizó en la primera semifinal del programa para convertirse en una auténtica diva internacional de la canción como Céline Dion.

Gracias a esta actuación, Eva Soriano se ha convertido en la quinta y última clasificada para la gran final de Tu Cara Me Suena 9. Junto a ella, otros cuatros finalistas también competirán por convertirse en los ganadores de la novena edición del programa.

Eva Soriano, con tacones y a lo loco para imitar a Céline Dion

Ataviada en un vestido morado corto y con taconazos, Eva Soriano ha dado rienda suelta a su lado más tiktoker para convertirse en una auténtica estrella como Céline Dion. Lo ha hecho cantando uno de los temas más conocidos de la artista canadiense, I drove all night, por el que se ha llegado a subir hasta a una cinta transportadora.

Con esta actuación, la cómica ha asegurado que se ha convertido en una "señora", como la cantante canadiense, aunque ha dado una versión algo poligonera, según Carlos Latre. "Céline Dion tiene 0 de feminidad, es una potra inalcanzable", ha asegurado la propia Soriano ante esta afirmación del humorista.

De hecho, a pesar del difícil reto que ha tenido que cumplir esta semana, la presentadora de Cuerpos Especiales, el morning de Europa FM, se ha llevado grandes elogios por parte del jurado de Tu cara me suena. De hecho, el propio Àngel Llàcer la ha calificado de "sorpresa": "Me apasiona, me encanta. Eva Soriano es una mujer trabajadora que se levanta cada mañana, que hace su programa, que viene aquí, que no se queja... Siempre lo hace bien, no pone nunca ningún problema. Ha pasado de ser una humorista a una estrella que canta".

Además, Eva Soriano también ha protagonizado uno de los momentos más graciosos de la noche en el momento de la votación. La humorista que recibió dos nueves por parte de Anabel Alonso y Carlos Latre y el 8 de Chenoa, no estuvo muy de acuerdo con el 6 de Àngel Llàcer, al que le recrimino este voto negativo que la acreditaba como la segunda peor actuación de la noche para el actor.

"¿Qué te pasa conmigo? Desde que vino Manu Guix no me soportas porque perdió tu amigo", decía la humorista, haciendo referencia a la gala 11, en la que se convirtió en ganadora superando la actuación de Agoney, al que acompañaba imitando a Elton John el gran amigo de Llàcer. "Yo no sé qué hacer, me tienes enquistada", le recriminaba en tono jocoso Soriano.

Todavía habrá que esperar una semana más para conocer el resultado de Eva Soriano de cara a la gran final... Eso sí, ¡no te pierdas su actuación de Céline Dion en Tu cara me suena!