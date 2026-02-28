La inspiradora historia de Miriam Gardo, la actriz protagonista de 'Sorda' que perdió la audición por una reacción alérgica

Miriam Gardo es la protagonista de Sorda y también quien inspira el relato escrito y dirigido por su hermana Eva Libertad. La cineasta plasma en su opera prima, nominada a siete Premios Goya, las preocupaciones que le expuso la actriz al hablar de maternidad.

"Hace unos años llegó a plantearse ser madre y compartió conmigo sus pensamientos y los miedos que le sobrevenían al verse como madre sorda en este sociedad oyente y capacitista", contó la directora al hablar del corto que precedió la película. "Al terminar el rodaje, me quedé con ganas de seguir trabajando con ella, ya la había dirigido en teatro, pero nunca le había puesto la cámara delante. Y yo, como guionista, quería seguir indagando en este personaje".

"Tendemos a pensar que cuando una actriz tiene una discapacidad no actúa, se interpreta a sí misma"

"La película no está basada en la vida de Miriam, ni ella es Ángela", continuó sobre el personaje que interpreta su hermana y que le podría hacer ganar el Goya a Mejor actriz revelación. "Hizo un trabajo de construcción de personaje, tiene una dicción y voz diferentes. Tendemos a pensar que cuando una actriz tiene una discapacidad no actúa, se interpreta a sí misma. Como que la discapacidad hace el personaje y esto quiero aclararlo. No se interpreta a sí misma".

En el caso de Miriam y Ángela, su personaje en la película, la historia es muy diferente. Ángela es sorda de nacimiento, Miriam perdió la audición cuando era niña.

Una reacción alérgica a la aspirina

"Nací oyente, por eso mi lengua materna es el castellano", explicó en una entrevista en La Voz de Galicia. "Después, a los siete años, tuve una otitis con fiebres muy altas, me recetaron aspirina, que contiene ácido acetilsalicílico, un componente al que muchas personas son alérgicas. Me hizo reacción y perdí el 70% de la audición, y después he continuado perdiendo más progresivamente", contó la intérprete al hablar de la pérdida que ahora se eleva al 90%.

Gardo reconoce que en ese momento no fue traumático "sino más bien desconcertante". "Me llevó mucho tiempo asumirlo, aceptarlo y aprender a llevarlo bien. Ahora, por fin puedo decir que lo he logrado", confesó la actriz de Molina de Segura (Murcia).

Una depresión y un giro con 30 años

"De los siete a los 30 para mí ha sido un infierno, siempre lo comparo con lo que es ser homosexual y estar dentro del armario, o sea, una situación en la que todavía la presión social, la vergüenza ajena y la falta de entendimiento y el desconocimiento que me rodeaba hacían que yo no pudiera escucharme a mí misma", explicó en una charla en SModa, en la que contó que convirtió su vida en una carrera por "demostrar que podía conseguir lo mismo que todos".

Quería dejar claro que no era tonta y llegó a terminar dos carreras, dos másteres y una tesis doctoral. "Lo que hice entonces fue dedicarme a estudiar, estudiar y estudiar porque yo veía a la gente que podía hacer cosas que yo no podía y me daba rabia y le dedicaba el triple de tiempo”, continúa la hoy actriz, que vivió durante un tiempo en Madrid y, que a su vuelta a Murcia, cayó en una depresión profunda que se prolongó durante dos años y medio.

"Aprender lengua de signos fue como empezar a ver el mundo, que hasta había sido en blanco y negro, en color"

"Ahí fue cuando de repente me di cuenta de que a nivel intelectual yo había demostrado todo y necesitaba resolverme a nivel personal. Empecé a señar en lengua de signos y yo todavía no sabía lengua de signos, decidí aprenderla y para mí fue como empezar a ver el mundo, que hasta había sido en blanco y negro, en color; me doy cuenta de que el cerebro cuando signa se coloca en un lugar de mucha felicidad, de mucho alivio, mucha comodidad y que cuando recibo la lengua de signos, siento una emoción y una flexibilidad que antes no tenía”, explica sobre el momento que marcó un punto de inflexión en su vida.

La nueva vida de Miriam Gardo y su salto a la actuación

En Murcia empezó esa nueva vida que le ha llevado a dar este salto definitivo al mundo de la interpretación.

"He crecido en una familia donde el arte y el teatro han estado siempre presentes de una manera orgánica y natural. Mi padre ha sido actor y director, me escribió mi primer personaje serio cuando tenía 12 años. Pero siempre lo había visto como algo creativo y terapéutico, nunca desde una perspectiva laboral, hasta que hicimos el cortometraje de Sorda y después vino la película", explicó Garlo, que reconoce que no es nada fácil hacerse camino como actriz siendo sorda sorda. De hecho, ella podría interpretar a una oyente pero no le llegan este tipo de personajes.

A los 40 años dice que no ha ido nunca a un casting en el que haya habido sitio para ella y, aunque ha trabajado en teatro, nunca hasta ahora había hecho una película. "Probablemente, porque el personaje [del casting] no era sordo o por las barreras de comunicación", señala la intérprete que insiste en reivindicar su trabajo y el de sus compañeros. "Soy una actriz sorda porque no oigo, pero construyo personajes en cada proyecto en que me implico. Y eso es un estigma que creo que nos hace bastante daño y que reduce. O sea, es una perspectiva muy reduccionista de las personas con discapacidad y las posibilidades que tenemos”.

"Quiero aportar mi granito de arena, sobre todo porque el día a día es muy difícil a nivel de autonomía, de falta de libertad, de excesivo maternalismo o paternalismo"

Su papel en Sorda y su nominación sirven, de alguna manera, para abrirle paso y ayudar a otros actores con discapacidad. "Me da un poquito de respeto ser un referente", asegura. " Yo sé que hay un grupo de personas sordas que estamos trabajando bastantes años desde el teatro, desde la poesía y desde el cine en abrir puertas. Yo he tenido la suerte de que Eva Libertad es mi hermana y que es directora y llevamos trabajando juntas toda la vida para esto”, apunta con un claro objetivo. “Yo sí quiero aportar mi granito de arena, sobre todo porque el día a día es muy difícil a nivel de autonomía, de falta de libertad, de excesivo maternalismo o paternalismo, en fin, cosas que cuando no estás enferma son muy difíciles de gestionar y las personas sordas no estamos enfermas”.

Asume así que se haya puesto el foco en ella. "Tiene que ver con esa escasez de personas sordas que no han tenido oportunidad de entrar en lugares de participación creativa y de explicar cómo somos y cómo vivimos", señala para luego lamentar que su caso sea una excepción, como si fuera único y exclusivo, y concluye: "Ojalá a partir de ahora esto no sea un bombazo, sino que salgan más personajes sordos en series y películas como hay personajes rubios".