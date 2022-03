Jake Gyllenhaal: sus parejas famosas, su amistad con Heath Ledger y su polémica relación con Taylor Swift

Jake Gyllenhaal nació en Los Ángeles hace 41 años. Hijo del director Stephen Gyllenhaal y de la guionista Naomi Foner, su pasión por el cine le viene de familia. Además, su hermana, Maggie Gyllenhaal, también es actriz y su madrina es nada más y nada menos que Jamie Lee Curtis.

Rodeado de tantos profesionales del cine, no es de extrañar que Jake debutase en la gran pantalla con tan sólo 11 años en la película City Slickers, aunque empezó a hacerse conocido gracias a su papel de adolescente con problemas psicológicos en Donnie Darko. Si bien esta cinta no fue un gran éxito en taquilla, con los años se ha convertido en una película de culto.

Pero sin duda, el papel que lo encumbró fue del vaquero Jack Twist en Brokeback Mountain, compartiendo protagonismo con Heath Ledger y con quien creó una gran amistad que le ha marcado de por vida.

El origen de la amistad entre Jake Gyllenhaal y Heath Ledger

La gran amistad entre Jake Gyllenhaal y Heath Ledger surgió en 2001 en el casting de otra aclamada película: Moulin Rouge. Ambos actores acudieron a la audición para el papel que finalmente se le asignó a Ewan McGregor.

"Estábamos haciendo los castings para Moulin Rouge. Baz Luhrmann había escogido a tres actores. Estábamos Ewan, Heath y yo. Hicimos castings con muchas actrices diferentes. Fue un proceso largo, pero nunca conocí a Heath, sólo escuché hablar de él. Nos sacaban y metían en diferentes habitaciones. Literalmente, me metían en una habitación y cerraban el pestillo para que Heath pudiera pasar por el otro lado. Nunca le vi", empezó explicando Jake en una entrevista para GQ Australia.

"Una vez ficharon a Ewan, conocí a Heath y nos hicimos amigos antes de Brokeback Mountain debido a nuestra frustración [por no haber conseguido el papel]", continuó explicando Gyllenhaal.

Jake Gyllenhaal y Heath Ledger en 'Brokeback Mountain' // Good Machine

Además, recordó un gran gesto por parte de su amigo que demostró la lealtad que los unía: "Cuando Brokeback Mountain se estrenó y consiguió tanta atención, recuerdo que Heath me llamó unos meses más tarde y me dijo: 'Eh, tío, tengo noticias para ti'. Y yo le dije: '¿Qué pasa?'. Él dijo: 'Baz me acaba de ofrecer su próxima película y sólo quiero decirte que le he dicho que no. Así que eso es lo mucho que Heath me quería, ¿sabéis? Así le conocí".

Una amistad que continuó en el tiempo hasta el punto en el que Jake es el padrino de Matilda, que nació en 2005 fruto de la relación del actor con la también actriz Michelle Willliams.

Desafortunadamente la muerte de Ledger en 2008 por causas que todavía no se han esclarecido del todo —la principal hipótesis es una sobredosis accidental— trastocó por completo a Gyllenhaal. “Personalmente, me afectó de una manera que no puedo expresar con palabras ni quiero hablar públicamente", reveló en su momento a la revista People.

"Su muerte me hizo entender que 'esto es fugaz'. Y nada de la atención o el amor sintetizado que proviene del el éxito de una película realmente importa en absoluto. Lo que importa son las relaciones que estableces cuando haces una película y las personas de las que aprendes cuando te preparas para una película. Eso cambió mucho para mí", añadió, valorando todo lo que le aportó su amigo.

Jake Gyllenhaal y Heath Ledger // Getty

De Reese Witherspoon a Kirsten Dunst: las parejas famosas de Jake Gyllenhaal

Además de darle grandes amistades como la de Heath Ledger o Ryan Reynolds, Jake también ha encontrado el amor en compañeras de profesión en varias ocasiones.

La primera relación conocida que se le conoció fue con Kirsten Dunst, con quién salió entre 2002 y 2004. En 2007 se empezó a especular con una posible relación con Reese Witherspoon, con quién coincidió en el rodaje de Rendition. La actriz confirmó esta relación en 2008, pero la pareja se separó un año más tarde, en 2009.

Jake Gyllenhaal y Kristen Dunst // Getty

También fue muy sonado su breve romance con Taylor Swift, desde finales de 2010 a principios de 2011. Una relación que volvió a ser noticia hace unos meses tras el lanzamiento de All too well, en el que la artista habla de su relación con el actor.

Actualmente Gyllenhaal tiene pareja. Desde 2018 mantiene una relación con la modelo francesa Jeanne Cadieu aunque son pocas las veces que se dejan ver juntos en público.

Jake Gyllenhaal y su novia Jeanne Cadieu. // GTRES

La polémica relación de Jake Gyllenhaal y Taylor Swift

La ruptura de Taylor Swift y Jake Gyllenhaal fue una de las más sonadas en el mundo de la música. Esa separación fue el germen para que la artista crease Red, su "único disco de ruptura real", tal como ella misma declaró en una entrevista para Rolling Stone.

Una relación que volvió a convertirse en noticia en noviembre de 2021, cuando Taylor, en plena batalla por recuperar su música, lanzó Red (Taylor's Version). Una de las 30 canciones que compusieron este trabajo es All too well, para el que la artista rodó un corto de 15 minutos y en el que habla con todo detalle de su ruptura con Gyllenhaal.

Para situarnos un poco en lo que ocurrió, tenemos que trasladarnos al 21 cumpleaños, a cuya fiesta no acudió su pareja. Jake justificó su ausencia "por trabajo", algo que no gustó nada a Taylor.

Para disculparse por su ausencia, el actor le regaló una guitarra de 11.000 dólares firmada por Chet Atkins y una pulsera de diamantes de 100.000 dólares.

Esta ausencia no hizo más que acrecentar los rumores de que la relación entre ambos se había estancado. La confirmación de la ruptura, por su parte, llegó algo más tarde y, poco después, la cantante comenzó a escribir Red, un disco absolutamente dedicado al intérprete de Donnie Darko.

La historia detrás de 'All Too Well'

Entre las conocidísimas canciones de Red, All Too Well fue una de las que más destacó por la crudeza de sus letras. Esta fue, además, la primera canción que Taylor escribió sobre su relación con Gyllenhaal, con una versión inicial que superaba los 20 minutos y que tuvo que ser acortada para ser incluida dentro del álbum.

Esta fue la canción en la que Taylor se desahogó sobre el fracaso de su relación y sobre sus sentimientos hacia el actor, y ahora, en esta nueva versión, podremos conocer algunos de los versos que fueron excluidos de la versión de estudio de 2012.

En esta canción, se menciona una bufanda que Jake le regaló a Taylor cuándo comenzaron a salir y que ella olvidó en la casa de Maggie. Según se especula, esta bufanda es un símbolo de su virginidad y, por ello, Taylor ya no puede recuperarla: "Y dejé mi bufanda en casa de tu hermana / Y tú todavía la tienes en tu cajón, incluso ahora".

En esta nueva versión, la cantante también ha incluido un dardo para su expareja. Y es que, a pesar del paso del tiempo, parece que las mujeres con las que se relaciona a Jake Gyllenhaal, de 41 años, no envejecen: su pareja actual, Jeanne Cadieu, tiene 26 años, una edad similar a la que Taylor tenía cuando comenzaron su relación. En referencia a esto, Swift ha cantado lo siguiente: "Y nunca fui buena contando chistes / Pero el remate es: 'Yo envejeceré, pero tus amantes siguen teniendo mi edad.'"