"Lleva 35 años haciendo el mismo papel": El duro ataque de Mickey Rourke a Tom Cruise

Al igual que en la vida, en el cine no se puede tener una buena relación con todo el mundo. Y esto es precisamente lo que Mickey Rourke, actor en películas como Iron Man 2 o El luchador, acaba de revelar tras ser invitado al programa Uncensored con Piers Morgan.

El periodista y el intérprete hablaron de muchos temas, pero todo explotó cuando comenzaron a analizar una de las películas de estos días, Top Gun: Maverick, protagonizada por Tom Cruise.

A la pregunta de que pensaba del éxito que Cruise había conseguido gracias a Top Gun, Mickey lanzó una dura respuesta que no dejó a nadie indiferente: "Eso no significa nada. El tipo ha estado haciendo el mismo maldito papel durante 35 años. No tengo respeto por eso".

Mickey Rourke no se corta al hablar de Tom Cruise

"No me importa el dinero y el poder. Me importa cuando veo trabajar a Al Pacino y los primeros trabajos de Chris Walken y De Niro y el trabajo de Richard Harris y el trabajo de Ray Winstone. Ese es el tipo de actor que quiero ser. Monty Clift y Brando en su época", continuó el actor.

Aunque el momento más impactante fue cuando Piers Morgan le preguntó si creía que el protagonista de Misión imposible era buen actor. Después de un silencio, lo dejó claro: "Creo que es irrelevante, en mi mundo".

Rourke cree que Amber Heard es una cazafortunas

Además de esto, el actor también se refirió al polémico juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. El artista comenzó dejando claro que "conoce a Johnny desde hace muchos años, pero realmente no íntimamente"

"Todo lo que puedo decir es que una vez estuve en una situación en la que me culparon por algo que no hice. Me costó trabajos en el cine durante varios años, y me causó una mala reputación", en alusión a su exmujer, Carré Otis, y su denuncia por presunta violencia de género de 1994, que terminó retirando.

"Finalmente, la verdad salió a la luz, pero la verdad salió después de que perdí películas y perdí trabajos, y por eso me sentí mal por alguien que está tratando de ser cortado por una cazafortunas", exclamó sobre Depp y Heard.

A todo esto, aprovechó para decir que la actriz era "absolutamente" una cazafortunas.