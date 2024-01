El mensaje de Cristina Pedroche de las Campanadas: "Necesitamos el agua, el recurso más valioso"

La naturaleza fue protagonista en la noche de Fin de Año de Cristina Pedroche. La presentadora de 35 años eligió un vestido cargado de simbolismo con el que quiso lanzar un poderoso mensaje y recordar la importancia de cuidar el planeta en estos tiempos en los que la sequía nos asola.

"Esto que veis aquí es pura naturaleza, pura naturaleza que me está abrigando y que me recuerda la importancia de cuidarla", dijo al arrancar su tradicional discurso de Nochevieja previo a Las Campanadas.

Lo hizo enfundada en una capa hecha con una base de lana reciclada y en la que se practicó un cultivo hidropónico en la que enraizaron varias plantas. El diseño, de la navarra Paula Ulargui, cubrió durante los minutos previos a las uvas el vestido con el que Pedroche recibió 2024.

En esos minutos, la presentadora insistió en la importancia de cuidar la naturaleza y que siga viva. "Hay que regalar y para ello necesitamos el agua, el recurso más valioso que tenemos. Un agua que cada vez es más escasa, un agua que está en serio peligro. Esta noche llena de vida y esperanza me uno a Greenpeace para pedir que en el 2024 sea el año en el que haya un punto de inflexión, tenemos que proteger el agua, hacerlo es protegernos a nosotros mismos", insistió en su discurso.

"Sin agua no hay vida, no hay futuro para nuestros hijos e hijas. Es nuestra responsabilidad cuidar el planeta, la casa donde vivimos, porque es nuestra obligación dejarla en perfecto estado para los que vienen detrás. Es el mejor regalo que podemos dejarles para cuando ya no estemos. Cuidar el agua es cuidar nuestro presente que es su futuro, es apostar por la vida", señaló Cristina Pedroche, que aprovechó este momento para recordar a su hija Laia, que nació el pasado julio.

"... Y hablar de vida en esta noche tan especial para mí es recordar que he podido experimentar la extraordinaria sensación de dar vida y es por esto por lo que hoy más que nunca quiero rendir un homenaje a todas las madres, a todas nosotras, a las que nos dieron la vida, nos riegan y nos cuidáis desde que nacemos. A esas madres que nos crían y protegen, que nos aman incondicionalmente, que quieren, que queremos con locura. A ese instinto salvaje y animal que nos mantienen unidos irremediablemente y fuertemente a la tierra, una tierra en la que estamos de prestado, no lo olvidemos. Cuidémosla como si fuera nuestra, como si se nos fuera la vida en ello porque, aunque es urgente, aún estamos a tiempo. Salvemos el agua".

Cristina Pedroche terminó su noche pasadas las 3:00 horas cuando llegó a casa donde la esperaban su hija y sus padres, Domi y Paco, que ejercieron de canguros mientras ella y su marido, el chef Dabiz Muñoz, despedían el año en la Puerta del Sol.