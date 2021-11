El momento tierra trágame de Diego, de Carolina Durante: "Me tapé los ojos con la mascarilla"

Diego Ibáñez, cantante de Carolina Durante, es uno de los actores de Cardo, la nueva serie de Los Javis que Atresmedia Premium estrena este domingo 7 de noviembre.

El cantante, que se suma a otros intérpretes como Yolanda Ramos, Alberto San Juan o Ana Rujas, que es creadora y protagonista de la serie, no lo pasó demasiado bien durante el rodaje.

"Me encantaría decir que he disfrutado, pero no ha sido así", contó él mismo durante una entrevista con El Televisero. "Me notaba muy fuera de lo mío, pero creo que podría llegar a disfrutar en algún momento".

Diego aparece en los seis episodios de la serie y, según confiesa, no le gustó demasiado verse. "Viendo la serie lo he pasado realmente mal, aunque me ha gustado mucho", contó tras la presentación celebrada en el marco del Festival de San Sebastián.

"Cuando me he visto en pantalla me he tapado los ojos con la mascarilla, he pasado mucha vergüenza", dijo sobre su papel en la serie, que todavía es un misterio.

Cardo está llamada a dar voz a la generación millennial y a hablar, especialmente, sobre las expectativas sociales se imponen según lo que somos físicamente y socialmente y el vacío de los jóvenes que alcanzan los 30 y se ven en una vida vacía y sin perspectivas de futuro, y que llenan con placeres efímeros. Es el retrato de la generación nacida en los 90 "a caballo entre un futuro incierto, un pasado plácido y un presente convulso”.