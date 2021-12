Muere Sebastián Boscán, Leandro en 'Pasión de Gavilanes', a los 41 años

Sebastián Boscán, conocido en España principalmente por interpretar a Leandro Santos en la serie Pasión de Gavilanes, ha fallecido a los 41 años. Leonardo Zapata, que así se llamaba en realidad el actor colombiano, ha muerto a causa del cáncer de estómago que padecía desde hace tiempo. Sus familiares y amigos cercanos han despedido al artista en un funeral celebrado en el Cementerio Jardines Montesacro, en el municipio de Itagüí, Colombia, el lunes 30 de noviembre.

A pesar de que el papel que le dio más popularidad fue el de Leandro Santos en Pasión de Gavilanes, Sebastián participó en más de una veintena de telenovelas, entre las que se encuentran Madre Luna, La Reina del Sur o Doña Bárbara, que también se emitieron en España.

La cálida despedida de sus compañeros

Esta triste noticia llega poco después de que se confirme el regreso de la mítica serie que encumbró a actores como Michel Brown, Danna García o Paola Rey. Compañeros y amigos de Sebastián que no han dudado en lamentar el fallecimiento del actor en redes sociales.

"Vuela alto, mi Sebas querido. Te llevo en el corazón", ha escrito Michel Brown en Instagram junto a una foto de los dos en la ficción. Por su parte, Paola Rey, que dio vida a Jimena Elizondo, ha publicado también una foto de los dos junto al texto: Mi querido Sebastián siempre estarás en mi corazón, ahí están todos los hermosos recuerdos que vivimos juntos, tantas sonrisas interpretando a Jimena y Lenadro! Vuela alto".

Natasha Klauss, que interpretó a Sarita Elizondo, también ha publicado una imagen de Pasión de Gavilanes en la que aparece junto a Sebastián con una emotiva despedida: "La muerte es un cambio, solo eso pero jamás dejara de sorprendernos. Descansa en paz y vuela alto con esas risotadas tan maravillosas que te caracterizaban. Tu talento se extrañará pero más lo grande de tu compañía y amistad en aquellos tiempos hace 17 años donde compartimos tanta escenas en Pasión de Gavilanes".

Aunque se llegó a plantear el regreso de Sebastián en la nueva temporada de Pasión de Gavilanes, el actor confesó que pese a haberle dado grandes alegrías, guardaba un recuerdo agridulce de la serie: "En Argentina conseguí un trabajo gracias a ese papel, pero lo odié porque por su culpa me dejaron de llamar durante mucho tiempo. Digamos que fue muy creíble, entonces la gente no me reconocía. Decían 'no, yo no quiero a esa loquita en esta telenovela, qué pereza".