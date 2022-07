"Es muy incómodo": la escatológica anécdota de Àngel Llàcer sobre el escenario

Cuando eres actor de teatro tienes que estar preparado para cualquier imprevisto. Sobre las tablas puede pasar cualquier cosa y no hay margen para un "corten" que cierre la acción como sí sucede en el cine y las ficciones.

Toses inoportunas, estornudos, molestos sonidos de móvil entre el público, lapsus a la hora de decir el texto... El teatro esconde multitud de "trampas" que pueden distraer a un actor. Y Àngel Llàcer sufrió el imprevisto más escatológico posible.

Lo contó en su conexión con Zapeando este martes, cuando charló con Dani Mateo y su mesa de zapeadores de su obra de teatro La Jaula de las Locas, que ahora mismo representa en el Teatro de Málaga hasta el 31 de julio.

"Quiero que me cuentes una anécdota de haberlo pasado mal en un escenario", pedía el presentador.

Sin dudarlo un segundo, Llàcer respondió: "Una vez me cagué. Me salió la caca, me cagué. Entonces dije 'un momento, por favor' y me fui. Luego volví. Me tiré un pedo de esos que van acompañados", contó.

"Un pedo pintor", se apresuró a concretar Dani Mateo. "Sí, un pedo pintor, pero no de gotelé, se notaba el peso", aclaró el actor. "Es muy incómodo", recordó entre risas.

Además,Àngel Llàcer ha confirmado que vuelve a Tu Cara Me Suena en su nueva temporada, que se emitirá en septiembre en Antena 3. Lolita también regresa como jurando, así que sus "anéééééécdoootas" están aseguradas.