De Pablo Díaz en 'Pasapalabra' a Remedios Cervantes en 'Atrapa un Millón': los patinazos más sonados de la televisión

Ha estado a punto de hacerse con el bote de 'Pasapalabra'. Pablo Díaz estaba a una palabra de completar el rosco y 18 segundos para responder. Creía que sabía la respuesta y asentía con la cabeza mientras Roberto Leal le preguntaba y los telespectadores ya le veíamos como gran vencedor, pero la palabra no era la acertada y Pablo respondió erróneamente, quedándose muy cerca de ganar el bote.

El instante ya es historia de la televisión y se suma a esos errores memorables de los concursos de la pequeña pantalla. Recordamos algunos de ellos.

REMEDIOS CERVANTES EN 'ATRAPA UN MILLÓN'

¿Quién no se acuerda de Remedios Cervantes en 'Atrapa un millón'? Acudió como invitada al programa que entonces presentaba Carlos Sobera en Antena 3. Su misión era ayudar al concursantes a resolver las preguntas, su labor se basaba en aconsejar pero un impulso llevó a la exmodelo a mover el montante de dinero ante la incrédula mirada del concursante y el presentador. Su acción hizo perder a Mario 5.000 euros.

"¿Qué elemento elemento diluido en agua es un buen conductor de la electricidad, la sal o el azúcar?", preguntó Sobera. El concursante movió el dinero a la trampilla de 'sal', que era la respuesta correcta. Pero cuando solo quedaban unos segundos, Remedios Cervantes cambió el dinero de trampilla. ¡Menudo momento! En compensación, el programa decidió invitar de nuevo a Mario para que tuviera opciones de llevarse un premio.

La sal de Remedios Cervantes en Atrapa un millón / antena3.com

LOS 1.500 PROGRAMAS DE '¡AHORA CAIGO!'

Épico fue también el momento que vivió Arturo Valls cuando '¡Ahora caigo!' de Antena 3 cumplía 1.500 programas en antena. Decidieron "regalarle" una pregunta al concursante: "¿Qué espacio cumple hoy 1.500 programas?", las tres respuestas que aparecían en pantalla eran: '¡Ahora Caigo!', 'Boom' y 'La ruleta de la suerte'. El concursante eligió el espacio de Juanra Bonet y pronto se dio cuenta de su error: "¡No, perdón!", dijo mientras cubría su cara con las manos. Valls, que no podía contener la risa, se acercaba a abrazarle mientras el concursante afirmaba: "Se van a reír toda la vida de mí. Esto es durísimo".

LAS ALCACHOFAS DE 'LA RULETA DE LA SUERTE'

Es uno de los concursos más longevos de la televisión y, a lo largo de su historia, Jorge Fernández ha visto en 'La ruleta de la suerte' de Antena 3 cómo los concursantes han estado a punto de resolver el panel y han acabado perdiendo el premio por errores de lo más ridículos.

Quizá el más memorable fue el de las alcachofas, porque previamente Fernández había dado una importante pista. En pantalla el panel mostraba: "alcac_ofas con _a_on" y el presentador dijo en un descuido: "no me digas que tú no conoces este plato de jamón", pero el concursante no estuvo atento y respondió. "Alcachofas con lacón". Todos se sorprendieron, porque la respuesta era evidente: "alcachofas con jamón". ¡Vaya descuido!

ABRIL-CERRAL, EN 'PASSWORD'

¿Quién no recuerda el ‘abril-cerral'? Seguro que Elena Furiase no ha podido olvidarse. Fue durante su paso como invitada en 'Password', el programa presentado por Luján Argüelles. La actriz pronunció el cuarto mes del año, intentando dar una pista a su compañera para que adivinara la palabra secreta. Lo lógico era que la concursante hubiera respondido marzo o mayo… Pero los nervios jugaron una mala pasada y cuando Fuariase insistió en la 'l' del final, su compañera respondió "cerral", provocando las carcajadas de la actriz.