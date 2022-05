Pablo Puyol se queda fuera de 'UPA Next': "Nadie me ha llamado y me hubiera gustado estar"

Pablo Puyol no formará parte de 'UPA Next', aunque asegura que le hubiera gustado: "Si no han querido contar conmigo ellos tendrán sus razones".

Ya está todo listo para el regreso de una de las series más esperadas 'UPA Next', el remake de la popular 'Un paso adelante' y que ya ha confirmado la participación de otros integrantes como Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo o Mónica Cruz.

Uno de los actores que no estará en este proyecto, aunque no por decisión propia, será Pablo Puyol. En una entrevista con El Español, ha revelado que le hubiera gustado unirse al reparto y ha lamentado que no sea así.

"Es una historia en la que me hubiera gustado estar. Le tengo mucho cariño y fue algo muy importante de mi vida. Me hubiera gustado participar, pero si no han querido contar conmigo ellos tendrán sus razones y ya está, yo no puedo hacer más... con todo el dolor de mi corazón", ha reconocido el actor.

"Yo quería estar en ese reencuentro, pero no me han llamado. No me quieren por alguna razón. Sé que sí van a estar Miguel Ángel, Mónica Cruz y Beatriz Luengo, pero nadie me ha dicho nada ni me han llamado. Seguramente me lo explicarán", detallaba restando importancia al asunto.

Mónica Cruz y Beatriz Luengo anuncian su participación

Otras dos participantes que estuvieron en su momento, aunque en este caso también volverán son Mónica Cruz y Beatriz Luengo.

Las dos artistas lo anunciaron en sus redes sociales: "Pues ya es oficial…Upa vuelve!!!🇪🇸 🇨🇱 🇲🇽 C’est officiel ! Upa revient 🇫🇷 È ufficiale! Upa torna di nuovo 🇮🇹 Es ist offiziell! Upa kommt wieder 🇩🇪 It's official! Upa comes back again 🇷🇸 🇷🇴 🇷🇺", apuntaba Luengo.

Por su parte, Cruz recalcaba: "Vuelve UPA!! Que ganas tenia de poder compartir esta gran noticia con todos vosotros! Por fin ya es oficial y yo no puedo estar más feliz!!Volvemoooos!!