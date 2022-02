Premios Goya 2022: ganadores, lista completa de premiados y la gala, en directo

El detalle con el que Javier Bardem recuerda a su madre

Javier Bardem, uno de los nominados más esperados de la gala, ha enseñado en la alfombra roja el amuleto que lleva consigo para recordar a su madre, Pilar Bardem.

"Este anillo es el que me cabe en este dedazo. No me gusta llevar muchos anillos pero lo llevaba el otro día [en los premios Feroz] y lo llevo hoy para que esté presente. Aunque no necesito un anillo para saber que está conmigo", ha explicado.

Sobre su nominación a Mejor actor protagonista por El Buen Patrón, Bardem se ha pronunciado sobre la opinión de sus compañeros que lo ven como indiscutible ganador: "Agradecimiento de que tus compañeros de profesión te vean así. Pero no es la primera vez que el favorito se va con las manos vacías".