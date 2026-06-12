A qué artistas imitan en la Gala 9 de 'Tu cara me suena 13'

Jesulín y Paula Koops… ¡imitados por sus compañeros! Los retos de la novena gala de Tu cara me suena | José Irún

Tu cara me suena 13 promete otra noche llena de emoción y buena música con su novena gala, donde dos concursantes tienen que imitar a dos de sus compañeros. Así, Leonor Lavado tiene que hacer de Paula Koops con un 'Training VIP', la misma casilla que le salió a Aníbal Gómez para imitar al mismísimo Jesulín de Ubrique.

Por su parte, Cristina Castaño tiene que invitar a un amigo para cantar por Luciano Pavarotti y Eurythmics, mientras a María Parrado le salió la preciada casilla de 'Pide un deseo'. La joven gaditana dijo que quería recrear un espectáculo parecido a la Super Bowl donde la protagonista fuera una artista española. Así, en la Gala 9 tiene que imitar a Merche.

Por lo demás, Jesulín de Ubrique tiene que meterse en la piel de M-Clan, Paula Koops en la de Olivia Rodrigo, Sole Giménez en la de Gloria Estefan, J Kbello en la de Elvis Presley y Martín Savi en la de Queen.

Listado de imitaciones en la Gala 9