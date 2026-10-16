De qué va 'La bola negra', la película de Los Javis sobre la memoria queer inspirada en Lorca

En apenas dos horas y media, La bola negra narra una historia sobre la memoria queer dividida en tres tiempos e inspirada en la figura y la obra de Federico García Lorca. La película, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, parece que muestra la represión de la guerra civil española para indagar en sus consecuencias en la época contemporánea.

Tres tiempos entrelazadas

La historia combina tres tiempos distintos. Carlos (Milo Quifes) vive en 1932 y encarna el único personaje abiertamente homosexual escrito por Lorca en su obra inacabada. Sebastián (Guitarricadelafuente) es un joven trompetista que llega al bando nacional en 1937 y que cae rendido ante un miembro del bando republicano: Rafael Rodríguez Rapún (Miguel Bernardeau), personaje inspirado en el actor real de La Barraca. Por último, Alberto (Carlos González) intenta seguir adelante a pesar de los problemas que atraviesa en 2017 y que le terminan vinculando con el poeta.

Las tres tramas están entrelazadas e inspiradas en el manuscrito inconcluso de Lorca —del que Los Javis conservan el título—. Por su parte, los hechos ficticios de 1937 se basan en La piedra oscura (2015), una pieza teatral de Alberto Conejero —quien también firma el guion de la película—. El poeta comenzó a escribir La bola negra en 1936, año en el que fue asesinado. Como homenaje, los cineastas deciden darle su propio final a la historia.

Una denuncia contra la homofobia

Por tanto, la película recoge el testigo de Lorca para denunciar la homofobia del pasado y del presente. A Carlos le rechazan como socio de un casino por ser homosexual —le sacan la bola negra, y él mismo encarna ese símbolo—, Sebastián se ve obligado a esconder su sexualidad para sobrevivir y Alberto descubre el silencio imperante alrededor de las historias queer de la guerra civil española. Varias secuencias fusionan estas tres historias en un alegato por la memoria histórica.

Hacia los Premios Oscar 2027

Desde su estreno en España el 25 de septiembre, la película está siendo un éxito de taquilla y promete llegar con fuerza a la temporada de premios. Según las predicciones del portal Next Best Picture, La bola negra podría conseguir 13 nominaciones en los Oscar y parte como favorita en las categorías de Mejor película internacional, Mejor guion adaptado y Mejor canción original. Las nominaciones oficiales se anunciarán el 21 de enero, mientras la ceremonia tendrá lugar el 14 de marzo.

Reparto principal de 'La bola negra'