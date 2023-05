¿Quién ha ganado la gala 6 de 'Tu cara me suena'? El ganador del programa

Los participantes de Tu cara me suena 10 se lo ponen cada vez más difícil a Chenoa, Lolita, Àngel Llàcer y Carlos Latre, los integrantes de la mesa de jurado. Elegir ganador se convierte en todo un reto para ellos.

Esta gala 6 fue especialmente complicada porque las actuaciones fueron oro puro. Lo dijo Llàcer en el momento de compartir sus votos. El presidente confesó haber puesto notas no muy altas a concursantes que lo hicieron muy bien para premiar a otros participantes que brillaron más de lo habitual.

Al final la gala terminó en empate. Dos concursantes terminaron con 23 puntos después de que público y jurado emitiesen su voto: Alfred García, que hizo de Stephen Sanchez cantando I Would Never Fall In Love Again, y Miriam Rodríguez, que imitó a Adele con Easy On Me.

Alfred logró el voto unánime del jurado . Los cuatro le dieron 12 puntos. El público, sin embargo, le dio 11.

A Miriam le pasó a la inversa. El jurado no fue tan generoso, sumó 11 puntos con sus valoraciones, pero el público le dio un 12 por su emocionante imitación que llevó a las lágrimas a Merche.

¿Quién ganó la gala 6 de Tu cara me suena?

Alfred y Miriam sumaron 23 puntos cada uno pero al final la gala fue para la gallega.

Miriam Rodríguez se coronó como ganadora, ya que las normas de Tu cara me suena dicen que, en caso de empate, la balanza debe inclinarse hacia el concursante que reciba más votos del público.

La cantante recibió el premio entre lágrimas y aprovechó el reconocimiento para destacar lo bien que lo está pasando en el programa.

¿Cómo está la clasificación de Tu cara me suena después de la gala 6?

La victoria de Miriam ha dado un vuelco en la clasificación de Tu cara me suena 10 terminado con el reinado de Jadel, que lleva en el puesto 1 de la tabla desde la gala 2. El canario continúa líder pero empata a puntos con la gallega.

Por la parte media de la tabla también hay cambios con el acercamiento de posiciones de Alfred García, Andrea Guasch y Merche. Repasamos cómo está la clasificación general. ¡Esto se pone cada vez más interesante!