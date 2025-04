¿Quién ganó ayer 'Tu cara me suena 12'? Así está la clasificación tras la Gala 2

La segunda noche de Tu cara me suena 12 se ha saldado con nuevas imitaciones: Goyo Jiménez ha dado vida a Robbie Williams, Manu Baqueiro a la Orquesta Mondragón, Yenesi a Luis Miguel, Ana Guerra a Mecano, Bertín Osborne a Elvis Presley, Melani a Sabrina Carpenter... Pero ¿quién ha conseguido alzarse con la victoria en la Gala 2?

Entre Esperansa Grasia, Gisela y Mikel Herzog Jr.

Tras la victoria de Melani en la primera gala, esta vez han sido otros tres concursantes los que han rozado el primer puesto: Esperansa Grasia con su imitación de Isabel Aaiún, Gisela con Nathy Peluso y Mikel Herzog Jr. por su actuación junto a Andrea Guasch dando vida a Bruno Mars y Lady Gaga.

Al final, el ganador de la Gala 2 de Tu cara me suena 12 ha sido Mikel Herzog Jr. por unanimidad entre el jurado y el público, ya que ambos le han otorgado la máxima puntuación: el 12. "Mikel, has nacido con gusto musical. Te espero muy ansiosa cada gala porque sé vas a hacer algo espectacular", le ha dicho Chenoa.

El cantante ha decidido enviar los 3000 euros del premio a Aldeas Infantiles SOS de España. "Se dedican a alimentar una necesidad básica, como es la supervivencia. Es muy triste que haya más de tres millones de personas, de niños, de familias... en la calle. Lo bueno de esta asociación es que el dinero va directamente a estas familias, a estos niños que se merecen tener una vida digna, como todos", subraya el artista.

Mikel Herzog Jr., concursante de 'Tu cara me suena 12' | Antena 3

Más tarde, justo antes de darle al pulsador, Mikel ha querido dedicarles unas palabras a sus compañeros: "Me siento orgulloso y feliz de estar compartiendo esto con vosotros. No lo digo por decir, porque sois unos currantes de la leche. Es precioso ver trabajar a gente que no se dedica al mundo del escenario como cantante, Goyo, Manu... Es una barbaridad. Hoy he ganado yo, pero podríais haber ganado cualquiera de vosotros".

Clasificación de la Gala 2

1. Mikel Herzog Jr. - 24 (12 del jurado, 12 del público)

2. Esperansa Grasia - 21 (10 del jurado, 11 del público)

3. Gisela - 21 (11 del jurado, 10 del público)

4. Melani - 18 (9 del jurado, 9 del público)

5. Ana Guerra - 16 (8 del jurado, 8 del público)

6. Yenesi - 14 (7 del jurado, 7 del público)

7. Goyo Jiménez - 11 (6 del jurado, 5 del público)

8. Manu Baqueiro - 11 (5 del jurado, 6 del público)

9. Bertín Osborne - 8 (4 del jurado, 4 del público)

Clasificación general de 'Tu cara me suena 12' tras la Gala 2

La segunda gala de Tu cara me suena 12 ha modificado en gran medida los puestos de la clasificación general del programa: Mikel Herzog Jr. supera a Melani como líder, Gisela alcanza el tercer lugar, Esperansa Grasia escala al quinto y Bertín Osborne desciende al séptimo.

1. Mikel Herzog Jr. - 46 puntos

2. Melani - 42

3. Gisela - 40

4. Ana Guerra - 31

5. Esperansa Grasia - 30

6. Yenesi - 28

7. Bertín Osborne - 27

8. Manu Baqueiro - 24

9. Goyo Jiménez - 20

A quién imitarán en la Gala 3

Como cada gala, los nueve participantes se han enfrentado al pulsador al final del programa para saber a qué nuevos artistas imitarán en la Gala 3...