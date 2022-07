Ryan Gosling y la curiosa señal que le llevó a ser Ken en la película 'Barbie'

Ryan Gosling es Ken en la película Barbie de Greta Gerwing. El actor de 41 años cambia de registro para convertirse en pareja de Margot Robbie, quien interpreta a la famosa muñeca.

No lo vio claro al principio. Aunque Ryan Gosling asegura que la película tiene "el mejor guion del mundo", reconoce que tuvo serias dudas antes de decirle que sí a la directora de Lady Bird y Mujercitas. Fue una señal la que le hizo cambiar de idea. Una curiosa señal con la que sus hijas Esmeralda y Amada Lee, de siete y cinco años, tienen mucho que ver.

"Salí al patio trasero y ¿sabes dónde encontré a Ken, Jimmy? Boca abajo en la tierra junto a un limón aplastado", contó el actor una entrevista en The Tonight Show de Jimmy Fallon durante la promoción de El agente invisible. La foto del Ken abandonado se puede ver en el vídeo de la entrevista

Ahí lo vio claro. Hizo una foto del "irrespetado" y "maltratado" muñeco Ken y se la mandó a Gerwing. "Seré tu Ken. Porque su historia debe ser contada", escribió el intérprete en el mensaje.

Margot Robbie y Ryan Gosling, en el rodaje de 'Barbie' // Gtresonline

Así fue como empezó esta aventura cuyo estreno está previsto para 2023 y de la que los actores no pueden dar mucha información.

Fue en otra entrevista promocional de El agente invisible cuando Gosling dio otra pista de su personaje. “La vida de Ken es incluso más dura que la de El agente invisible. Ken no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene coche, no tiene casa. Está pasando por un momento duro”, dijo en ET Online.

Es uno de los pocos datos que se han revelado de la cinta ya que su trama es todo un misterio. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Margot Robbie fue algo más imprecisa al asegurar que la película le dará a la audiencia "lo que no sabía que quería".