La noticia saltó a los medios el pasado marzo: Kira Miro y Salva Reina están juntos. El actor de 44 años y la actriz de 42, siempre discretos en su vida privada, no pudieron escapar de la prensa rosa y fueron pillados besándose en Madrid. Dos meses después de que se publicasen las primeras fotos de la pareja, uno y otro hablan abiertamente de su relación.

"Estoy feliz de la vida, nunca imaginé poder ser tan feliz. Todo el mundo está encantado", reconoció Kira Miró se mismo mes en la revista Semana.

El actor ha tardado algo más en habla de la actriz, aunque este mismo mes reconoció en una entrevista que "tener una compañera cerca te ayuda a prepararte el papel, el casting y siempre es positivo" y aclaró que llevaban poco tiempo juntos.

La actriz Mara Guil, la expareja de Salva Reina

El actor malagueño ha iniciado esta relación después de terminar un sólido noviazgo con la también actriz Mara Guil. El final de su noviazgo no se hizo público pero sí sabemos que pasaron juntos el confinamiento.

En marzo de 2020, cuando estalló la crisis del coronavirus, la pareja dio una entrevista con el Diario Sur desde su casa de Madrid. Aunque los dos son malagueños (Salva Reina en realidad nación en Las Palmas de Gran Canaria pero se fue a vivir a la ciudad andaluza con tres años), pero cuando se declaró el estado de alarma tuvieron claro que lo responsable era quedarse donde estaban.

De estudiar Educación Física a ser actor

Hablar de Salva Reina es habla de comedia. El actor cuenta que siempre quiso ser payaso, aunque la realidad es que antes de conseguirlo estudió Educación Física y ejerció como profesor durante un año.

"Los estudios los alternaba con actuaciones, monólogos sobre todo, aunque también hacía teatro en la calle, de payaso, en fin, todo lo relativo al mundo de la interpretación que tanto he amado siempre", contó en una entrevista con Málaga Hoy, en la que explicó cómo le contó a sus padres su decisión de dejar el trabajo

"Papá, mamá, lo dejo todo. Quiero ser payaso”, les dijo. el actor que recibió el máximo apoyo. Al fin y al cabo siempre había querido ser payaso, y el tiempo además le ha dado la razón. Lleva trabajando sin descanso desde 2014.

Miedo escénico en el Gran Teatro Falla de Cádiz

En estos ocho años, Salva Reina ha hecho cine, television y teatro, y en todos se ha movido más o menos con soltura. Una vez lo pasó mal.

"La profesión me ha llevado a grabar nada menos que sobre el escenario del templo del carnaval. No veas la presión que sentí cuando canté en una chirigota en el Gran Teatro Falla. Me impresionaba muchísimo", contó en una entrevista en El Mundo, en la que contó que pese a los nervios salió airoso.

Lo hizo en la película Antes de la quema, de Fernando Colomo, en la que comparte protagonismo con Manuela Velasco y en la que contó con grandes maestros para meterse en este papel.

"La gente de la chirigota de Vera se ha portado conmigo muy bien y, además de enseñarme muchísimo, he podido saber mejor cómo es el Carnaval por dentro", contó el actor. "Es impresionante y requiere mucho esfuerzo e implicación. Yo conocía algo, porque de joven me quedaba a ver la final en Canal Sur hasta más allá de la madrugada. Siendo de Málaga y andaluz es fácil... (risas)".