"Sexismo puro y asqueroso", el repaso a la actitud de Maluma con sus fans en 'Espejo Público'

Maluma ha compartido en redes sociales un vídeo con una recopilación de imágenes de su última gira en la en cada concierto invitaba a subir a una fan al escenario. Esta práctica habitual terminaba con el cantante dándole un beso en los labios a la chica en cuestión, que recibía con gusto este "regalo".

"¿Puedo dar un beso?", ha preguntado el cantante junto al vídeo en redes sociales anunciando su próxima gira, Papi Juancho Tour. "¿Será que lo repetiremos?", ha añadido para caldear el ambiente.

En Espejo Público se han hecho eco de este vídeo, y el artista no ha salido precisamente bien parado. Lorena García, conductora del espacio, ha arremetido duramente contra Maluma tras ver estas imágenes: "Oye ya está bien de ver besos, esto me parece horroroso".

Ante la incredulidad de la presentadora, uno de los colaboradores se planteaba hasta que punto es lícito que el artista utilice su fama para besar a sus seguidoras: "Por muy de acuerdo que esté la fan, no sé hasta qué punto Maluma está aprovechando el fanatismo de la fan para meterle lengua".

A su vez, otros tertulianos matizaban que estos vídeos son de antes de la pandemia, algo que le ha dado completamente igual a Lorena: "Ni pandemia, ni no pandemia esto es una... Incalificable, Sexismo puro, asqueroso. Mira que he dicho que Maluma me caía bien, pero no había visto estas imágenes".