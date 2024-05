Última hora del estado de salud de Àngel Llàcer: así se encuentra el jurado de 'Tu cara me suena'

Aunque todavía se le puede ver en las emisiones de Tu cara me suena, Àngel Llàcer se ausentará próximamente, pues el jurado no ha podido asistir a las grabaciones del concurso a causa del delicado estado de salud que afronta.

El catalán se contagió en Vietnam de shigella, una peligrosa bacteria que le hizo enfermar, y a pesar de que se recuperara y pudiera volver a la televisión, sufrió una recaída que le ha hecho pasar un periodo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Aunque el estado de salud del cómico llegó a ser muy grave por la bacteria, la cual le provocó síntomas como deposiciones con sangre, fiebre muy alta, vómitos y dolor, afortunadamente se encuentra ya recuperándose en casa.

Lolita Flores se mostró hace unos días preocupada por el estado de salud de su compañero, aunque ya estuviera fuera de peligro. Y ahora Carlos Latre ha sido quien ha actualizado cómo se encuentra el catalán a través de Europa Press: «Acabo de hablar con él hace media hora, estaba dando un paseíto, bien. Hemos estado preocupados por su salud".

Aunque todavía se está recuperando y los médicos seguirán de cerca su proceso, lo hace en su casa de Barcelona y con un tratamiento a base de antibióticos que garantizan su bienestar.

Su vuelta a Tu cara me suena

Pese a que el espectador no lo haya podido percibir, Àngel Llàcer ha estado ausente de las grabaciones del concurso. Sin embargo, según ha informado Y ahora Sonsoles, podría volver de forma excepcional a una de las galas. No obstante, parece que el resto de programas de la temporada podría no formar parte del jurado de la competencia de imitaciones.

"No está 100% recuperado", ha apuntado Nacho Gay, colaborador del magacín presentado por Sonsoles Ónega. Espejo Público también ha seguido de cerca el estado del humorista, y la tertuliana Laura Fa ha detallado: "se prevé una recuperación larga. Va para largo, pero estando en casa el pronóstico es otro, hace unos días la preocupación era muy alta".

El colaborador Miquel Valls ha añadido información sobre la salud del catalán, del que dice que ha perdido mucho peso: "Ahora lo que tiene que hacer es recuperarse bien. Es verdad que, durante todo este tiempo, que se lo ha comunicado a los amigos, nunca ha perdido el sentido del humor. Cada día había un parte médico con un guiño o algo que te hacía sonreír cuando lo leías".