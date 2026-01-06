Los mejores momentos de las Cabalgatas de Reyes Magos 2026: de Robe Iniesta en Extremadura a Rosalía en Sevilla

Cabalgata de los Reyes Magos, a 5 de enero de 2026, en Pamplona, Navarra (España) | Eduardo Sanz / Europa Press

Las Cabalgatas de Reyes Magos siempre reciben la máxima atención por parte de los más pequeños ante la ilusión por ver a Melchor, Gaspar y Baltasar. Sin embargo, los niños no son los únicos que esperan con ilusión este momento del año.

Cada 5 de enero, los adultos invaden las redes sociales con mensajes sobre las Cabalgatas de Reyes Magos a lo largo de todo el país, donde siempre se viven momentos hilarantes o emotivos, como ha ocurrido este 2026 en Plasencia (Cáceres) con un homenaje a Robe Iniesta.

'La vereda de la puerta de atrás' en Plasencia

Desde Extremadura, los Reyes Magos han protagonizado un bonito homenaje a Robe Iniesta, el icono del rock español que murió el pasado 10 de diciembre. Así, durante la Cabalgata de Plasencia, los asistentes han podido escuchar y cantar uno de los mayores éxitos de Extremoduro: La vereda de la puerta de atrás.

Rosalía y Karol G, en Sevilla

Otro momento musical destacado de las Cabalgatas de Reyes Magos 2026 ha tenido lugar en la calle Asunción de Sevilla, donde han sonado canciones de dos grandes artistas femeninas: Rosalía y Karol G. El público ha cantado a pleno pulmón La Perla, el éxito del último álbum de la catalana, y Si antes te hubiera conocido, de la colombiana.

Un curioso dinosaurio en Cádiz

Más allá de la música, la Cabalgata de Reyes Magos en Cádiz ha estado protagonizada por un dinosaurio demasiado alto para la decoración navideña... Resulta que la figura llegaba hasta las luces colgadas en las calles, por lo que la organización se ha visto obligada a plegar el cuello del animal momentáneamente para que pudiera continuar su recorrido. "Rotosaurio", cantaban a coro los asistentes.

Adiós al Gaspar guaperas de Madrid

Durante los últimos cuatro años, la Cabalgata de Madrid ha estado marcada por Beltrán Iraburu, conocido como el 'Gaspar guaperas'. Sin embargo, este 2026, las redes sociales se han llenado de quejas por su ausencia. "La ilusión de los Reyes Magos vive en el misterio y cuando ese misterio se desvanece, toca dar un paso al lado", ha explicado el actor en redes sociales.

Beltrán Iraburu, Gaspar en la Cabalgata de Reyes Magos 2023 en Madrid | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

"Muchas gracias a todxs por hacerme sentir el rey más feliz del mundo. Ahora viviré la cabalgata con la misma emoción, pero como uno más", ha añadido Iraburu.