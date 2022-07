Alba Reche celebra el Orgullo en 'Cuerpos especiales' con su playlist LGBTI+

Alba Reche se despide de la primera temporada de Cuerpos especiales por todo lo alto. Coincidiendo con la semana del Orgullo, nos ha traído una playlist acorde con artistas representativos del colectivo.

Lidia Damunt - Bolleras Como Tú

Lidia Damunt, que primero fundó la banda Hello Cuca, decidió emprender su carrera en solitario como cantautora en 2008. Desde entonces, Lidia ha investigado diferentes géneros que van desde el pop a la electrónica.

Bolleras como tú, el tema que nos presenta Alba Reche, es un mix entre estos dos estilos. Además, en esta canción está acompañada de Putochinomaricón en la producción.

Jimena Amarillo x EDDI CIRCA - 3 AMIGAS TUYAS

Jimena Amarillo, que además nos visitará el próximo jueves 7 de julio, ya es una vieja conocida de Cuerpos especiales gracias a haber aparecido en otras playlist de Alba Reche. Hoy Alba se centra en presentarnos a Eddi Circa, la artista que acompaña a Jimena en 3 amigas tuyas. De Eddi Circa nos recomienda Rave Kalifa, el tema con el que la descubrió en Youtube.

Locomía - Rumba, samba, mambo

Además de descubrirnos a artistas emergentes, Alba Reche también quiere que la gente más joven conozca a grandes referentes, en este caso de la comunidad LGBTIQ+, como es Locomía.

Esteman - Noche Sensorial

Esteman es un cantante colombiano, bailarín y artista visual. Porque como dice Alba: "Lo que nos encanta a este lobby es saber hacer absolutamente de todo y hacerlo bien". Noche sensorial forma parte de Amor libre, que contiene temas como On top o Sociedad, que cierra con la frase "razones que no pueden ser más que la fuerte y pura realidad de una ciega y dura sociedad que juzga nada más y no deja ser. ¿A caso no lo ves?"