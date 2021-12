Alba Reche hace una promesa a Eva Soriano e Iggy Rubín: "Me las preparo para después de Navidad"

Alba Reche llega esta semana pisando fuerte a Cuerpos especiales, el morning de Europa FM. Nuestra experta en nuevas tendencias musicales ha traído "cuatro temazos para dar los buenos días" y hacer bailar a todo el estudio.

Eva Soriano e Iggy Rubín no se han resistido con la última canción, aunque antes han conseguido una confesión y una promesa de Alba Reche.

— "¿Tú te reggetonearías algo? ¿Qué versión de reggeaton sacarías tú?", ha querido saber Iggy al escuchar la primera canción propuesta esta semana.

— "Yo soy muy de Karol G. Creo que haría la de 200 copas, pero no es reggeaton".

— "Si sacas una versión ahora de K-NARIAS se peta la barraca, ¿no?".

— "Sería una increíble".

— "Vamos a buscar una versión que versionar y lo haces aquí en el programa".

— "Para la siguiente semana me decís unas cuantas y yo para después de Navidad me la preparo".

'Bichota', de Bratty & RENEE

"Es uno de los mejores clásicos de 2021. Bichota, de la cantante Karol G, ha sido reversionado en una iniciativa que hace mirar las canciones más allá de su género musical. La presentación de las cantantes mexicanas Bratty & RENEE nos muestran una mezcla de bis acelerados, guitarras funkies, sintetizadores y una marcada batería para explotar un clásico de reggeaton con el que bailar desde las 8 de la mañana pero un poquito más punky".

'No voy patras', de ODDLIQUOR + CA7RIEL

"Esta canción es increíble, llevo con ella en bucle desde que la sacó", dice Alba Reche, al hablar de esta canción que forma parte de un disco recién salido del horno.

La primera canción que se pinchó de ODDLIQUOR fue en clave de producción y esta vez es como artista. Su último proyecto, en el que ha trabajado más de un año, que lleva el título 4x4, incorpora temazos: "Si tienes media hora, no vas a arrepentirte de escuchar su álbum 4x4. Yo todas me las gozo por igual".

¿El género de ODDLIQUOR? "En general todo el disco es urbano pero tiene un poquito de todo".

'Música ligera', de Ana Mena

"Gracias a Ana Mena no nos olvidamos del pop. Esta canción hace reconciliar con el top 50 de España de las aplicaciones musicales y nosotros no vamos a ser menos", dice Alba Reche al hablar del último tema de la malagueña. "Desde que la sacó no ha parado de rondar mi cabeza y tenía que pincharla de buena manera".

"Se merece ser reconocida por lo que es, porque hace música que no te abandona en todo el rato. Es pop puro y duro, que además pop bien hecho ahora, es muy guay".

'Rakata', de Arca

Arca es la canción que hace mover los pies de Eva Soriano e Iggy Rubín. "Yo salgo de fiesta hoy", asegura Iggy.

"Arca es una artista maravillosa que lleva siendo un futuro de la música tanto tiempo que no entiendo por qué no la tenemos como una de las mejores y mayores referentes que tenemos en el habla hispana. Acaba de sacar cuatro álbumes, seguidos, sin parar. Y encima ayer vi que acaba de sacar una radio con Rosalía".

Escucha Europop, la playlist de Alba Reche