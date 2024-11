Angy Fernández: "El primer día de rodaje de 'Física o Química' volví llorando. Luego vi a Maxi Iglesias y dije 'me quedo"

Se le hace raro autodenominarse escritora, pero así es.

Angy Fernández acaba de publicar su primer libro, Bonito Desastre, y lo ha escrito ella sola. Parece broma, pero no... Cuántos influencers y pseudoescritores habrá que hayan tenido una ayudita extra para sus palabras. En su biografía de Instagram tiene "actriz que canta" así que ya puede cambiarlo por "actriz que canta y escribe". Hay que frenar el síndrome del impostor, porque ella es 360, como diría Paquita Salas.

"Escribirlo ha sido terapéutico. No hablo solo de lo malo, hablo de toda mi vida. Es como un diario. Hablo de como empecé en el mundillo, de mis padres...", asegura. Sin pelos en la lengua, en sus páginas también hay cabida para los problemas de salud mental. No tiene tabúes con este tema, pero aún siente que puede haber reticencias en gran parte del público. "Hay gente a la que le sigue dando miedo enfrentarse a sus cosas", explica. Poner en marcha este proyecto le ha ayudado a conocerse más a sí misma. "Sé que con la sanidad pública es complicado, y esto debería cambiar", reivindica.

A sus 34 años, no sabe si puede encajar eso que denominan "generación de cristal", pero a ella le molesta mucho ese término. "Nuestros padres no hablan de qué les pasaba, y ahora es como 'no, no, es que estás loco'", explica.

Su experiencia en Física o Química fue muy satisfactoria pero le costó adaptarse. "El primer día de rodaje volví llorando. Luego vi a Maxi Iglesias y dije 'me quedo'". Nunca se había liado con nadie y claro, el título del guion del segundo capítulo le dio todas las pistas de lo que iba a pasar después: fiesta petting. La serie marcó a una generación y sacó a la palestra temas que todavía siguen vigentes a día de hoy. "Peté un poco porque estábamos todo el día rodando. Cambié de ciudad de un día para otro, dejé Mallorca... Es verdad que la fama para todos fue un poco heavy. Y no había redes", recuerda.

No hay que olvidar que Angy fue tercera finalista del Benidorm Fest. "Ahora soy team Melody", dice. Eva y Nacho tienen su gran favorita: Chica Sobresalto, que fue colaboradora de Cuerpos especiales.

