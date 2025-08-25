Duelo de planchas, un escape room y un tiny desk: los momentos más surrealistas de 'Cuerpos especiales' (Volumen II)

Cuerpos especiales es ese lugar en el que puede pasar de todo. Un día todos van en peluca a trabajar, al día siguiente irrumpe Carlos Alsina en el estudio y otro aparece Sonsoles Ónega en forma de corporeo.

También puede aparecer Roberto Leal y batirse en duelo con Eva Soriano, ya sabe del pique de los dos presentadores. O desaparecer la propia Eva del estudio porque no le gusta perder. ¡No lo ha hecho una vez! ¡Lo ha hecho dos esta temporada!

Un día apareció Dani Piqueras con un acordeón y hasta Lalachús se coló en el estudio cuando no le tocaba (su día son los viernes) para bailar con Sonia y Selena. ¿Quién no lo haría?

A la que no le resultó tan fácil salir fue a Edurne, tan competitiva como Eva Soriano, que tuvo que superar el Escape Room de Nacho García para volver a casa. ¿Lo conseguiría o tendría que tirar de ayuda? Disfruta de los momentos más surrealistas volumen II mientras esperas el regreso del morning más disparatado de la radio.

Roberto Leal vs. Eva Soriano

Lo del pique de Eva Soriano y Roberto Leal es ya un clásico. Viene de cuando el presentador de Pasapalabrase fue a las Maldivas y no le llovió. Todo lo contrario que a Eva, de quien se mofó en una canción que compuso en exclusiva para el programa.

Lejos de enterrar el hacha de guerra, el hate no ha dejado de crecer, y en esta temporada los dos presentadores se han visto cara a cara en el reto de la plancha. ¿Quién ganaría? El resultado está al final del vídeo.

Roi Méndez como Raphael

Quien se enfrentó a otro reto tampoco fácil fue Roi Méndez, viejo amigo del programa que tuvo que cantar Yo quiero bailar de Sonia y Selena como Raphael. Veredicto: ¡está para Tu cara me suena!

Eva Soriano y Lalachús contra Sonia y Selena

Yo quiero bailar fue la protagonista del concurso que se montó en el programa durante la visita de Sonia y Selena. El dúo se enfrentó a Eva Soriano y Lalachús, que apareció en el estudio por sorpresa. Con la base de su mítica canción tuvieron que cantar temas de otros artistas. ¡Un lío! ¡Es mejor ver el vídeo para entenderlo!

Lalakira de viernes

Que Eva Soriano saque su versión Shakira de buena mañana no nos pilla por sorpresa, pero ¿lo de Lalachús? Eso no lo vimos venir. Qué manera de entonar el Le-ro-lo-le-lo-leLe-ro-lo-le-lo-le de Suerte.

El Tiny Desk de 'Cuerpos especiales'

Que tiemble C. Tangana porque le ha salido un competidor a su famoso Tiny Desk. Él monta la sobremesa de la comida y en Cuerpos especiales, la del desayuno.

Eva Soriano no sabe perder

¿Dónde se ha visto que una presentadora abandone su programa porque no le gusta perder? ¡En Cuerpos especiales!

¿Y dónde se ha visto que un invitado tenga que llamarla por la ventana para que vuelva a hacerle la entrevista que tenían programada? ¡También en Cuerpos especiales!

Dani Piqueras y su acordeón

El día que Dani Piqueras salga en televisión con María Jesús y su acordeón cantando Pajaritos a bailar no digáis que no os lo advertimos. Si esto hizo a las 7 de la mañana, ¿qué se guardará para el Prime Time?

Salir no te va a resulta fácil, Edurne

Atrapada en el estudio podría ser el título del final de la entrevista con Edurne. Solo ella podía gozar como gozó cuando le dijeron que tenía que superar las pruebas de un Escape Room para poder volver a casa. ¡A competitiva no le gana nadie! Bueno, sí, Eva...

La aplastante victoria de Clara Galle

Eva Soriano quiere ganar siempre, pero esta temporada no las ha tenido todas consigo. Nacho García arrasó en las pruebas de impro de Ana Morgade (ahí fue cuando se fue del estudio) y Clara Galle se la merendó en cuestión de segundos cuando Eva la retó a echar un pulso. Fue visto y no visto.

Dani Fernández imita a Dani Fernández

La prueba era para una fan de Dani Fernández pero las risas nos las echamos todos. Ahora podemos afirmar con total seguridad que nadie imita tan bien a Dani Fernández como el propio Dani Fernández.

Gaviotas para alegrarnos el día

Aunque para concurso de imitaciones, el de imitar gaviotas. Porque nada más radiofónico que los presentadores y colaboradores de un programa lanzando gritos cual aves marinas tratando de concluir quién lo hace mejor.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

¡Lo dicho! Puede pasar de todo...