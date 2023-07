Las entrevistas inolvidables de la temporada de 'Cuerpos Especiales'

No son entrevistas al uso. Cuerpos Especialesno es un informativo y el rigor periodístico lo tenemos justito.

Lo que sí que se les da muy bien a Eva Soriano e Iggy Rubín es hacer el payaso, y cuando un invitado se presta al juego... Aparece la magia de la radio. Esta temporada hemos tenido VIPS que han brillado más que el glitter de las fiestas de cumpleaños de Dulceida. Y para muestra, un par botones.

Miguel Bernardeau y Aitana... Cuando nadie sabía que habían roto

Vinieron a promocionar La Última, la serie en la que interpretan a dos jóvenes que quieren abrirse camino en el mundo de la música y el boxeo, y su ruptura todavía no había salido a la luz. Disimularon bien, aunque ahora visto con perspectiva... Igual no estaban tan enamorados. Además, Eva Soriano no pudo evitar pedirle perdón a Aitana por la imitación que hizo en Tu Cara Me Suena.

Eva Soriano: "Tenéis una relación sanísima"

Tiempo después, esta reacción viral de Aitana a las palabras de Eva Soriano fue muy comentada en redes. Las caras Juan, las caras.

Bárbara Rey recita su declaración de amor a Chelo García- Cortés

Tú y yo Chelo, y te quiero... Es una de las citas más conocidas de la prensa rosa, una declaración convertida casi en himno LGTBI. No podíamos no pedirle a la vedette que nos recordase ese momentazo en la radio. La entrevista completa también fue oro molido.

Rosalía, la reina motomami

Eva Soriano se la preparó más que si tuviese que hablar con la mismísima Reina Letizia. Normal, porque lo de Rosalía es de otro planeta. Hablaron de nueva música, del futuro y se comieron unas riquísimas chuches.

Lele Pons y Guaynna prometen contactar con Chayanne

Acababan de darse el sí quiero y decidieron venir a Cuerpos Especiales para que Eva Soriano terminase convenciendo a Lele -que es sobrina de Chayanne- de que le haga llegar a su tio un mensaje de amor. Dudamos que fuese la luna de miel soñada... Pero lo mejor es que cumplieron su palabra el cantante de Torero le mandó un mensaje muy cute a nuestra presentadora.

Una entrevista espacial con Sara García

Sara García es la primera mujer española candidata a astronauta de la Agencia Espacial Europea. La bióloga molecular nos contó sobre cómo se convirtió en reserva de la ESA y qué significa exactamente. Poca broma, fue algo de otro planeta.

Beth: "Los triunfitos hace 20 años éramos la peste"

La mejor celebración, en Cuerpos Especiales. Este año se cumplieron 20 años desde que Beth actuó ante más de 10 millones de personas en el festival de Eurovisión. Quedó octava con Dime, un tema que se convirtió en un éxito masivo pero que no definía ni el estilo ni su esencia como cantante.

Miguel Montoro: pelotes y sobrasada en Palma

Un chico mallorquín que gusta más que una ensaimada recién horneada. Eva Soriano e Iggy Rubín charlaron con él a su paso por Palma y gracias al encuentro descubrieron cómo se comen las sobradas de verdad. El rey de los pelotes no defrauda.

Las confesiones de Lola Índigo

Lola Índigo presentó su canción Corazones rotos y explicó en qué momento exacto de La Voz supo que quería grabar un tema con Luis Fonsi. Charlar con Mimi marcó un antes y un después en el currículum de entrevistas de Eva Soriano.

Jordi Cruz, padrino del programa

Fue casi una encerrona pero con la mejor de las intenciones. Jordi Cruz asumió su papel como padrino de 'Cuerpos Especiales' con un fotomontaje tan divertido como puñetero. Menos mal que se lo tomó a risa...

Cumpliendo un sueño de la infancia con Fran Perea

Le hacían los ojos chiribitas. Eva Soriano no pudo evitar pedirle cantar juntos ese mítico Uno más uno son siete... Y Fran, que es un amor, aceptó. A cambio, le dejamos hablar de su nuevo disco y sus mejores recuerdos con Los Serrano.

Chanel enseña a bailar a Eva Soriano y Chenoa

Llegó la mami, la reina, la dura, una buggati. Ha venido ya dos veces a Cuerpos Especiales, pero hay una que perdurará en nuestra memoria para siempre: el día que intentó que Eva Soriano y Chenoa hiciesen el baile de TOKEcon coordinación. Una misión imposible... ¿Pero y las risas?

Si es que lo que no pase en Cuerpos Especiales... ¡No pasa en ningún sitio! ¿Qué será lo próximo? Agarraos que vienen curvas...