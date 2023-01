Eva Soriano, tras las canciones de Shakira y Miley Cyrus: "¿Cómo es posible que la gente esté siendo tan infiel?"

Eva Soriano ha aprovechado la sección de Eva le grita a una nube de Cuerpos especiales para hablar de infidelidades. "¿Cómo es posible que la gente esté siendo tan infiel?", se ha preguntado la presentadora del morning de Europa FM.

Su reflexión y su queja vienen por las últimas canciones de Shakira y Miley Cyrus, llenas de ataques a Gerard Piqué y Liam Hemsworth, quienes estuvieron con otras mujeres cuando aún eran pareja.

"Dicen que la casa en la que aparece Miley en el videoclip de Flowers es la casa donde Liam le fue infiel con 14 mujeres. Aquí es donde vengo yo a hablar: ¿Cómo es posible que la gente esté siendo tan infiel? Lo de Piqué con Clara Chía... bueno... Pero ¿14 personas? ¿Qué clase de Excel tienes que tener para cuadrarlo? Llega un punto en que no te sabes el nombre. No entiendo cómo la gente está siendo tan infiel. ¿Qué está haciendo la gente bien para poder tener tantas personas a la vez?", ha reflexionado la presentadora.

"La gente está siendo muy infiel y no me salen las cuentas. ¿Cuándo tienen tiempo? ¿Hay gente fornicando en los baños de Mercadona? Yo no entiendo cómo lo hace la gente y eso lo trasladé a mis redes. Me dijeron que hay gente que lo hace a la hora de la comida del trabajo. Hay gente que no se come el tuper por comerse una toretilla. Entonces, claro, a mí eso me preocupa por el tema de su alimentación", ha añadido en tono de broma.

La cuestión es que tanta infidelidad le está provocando "cierto picorcito moral" a Eva Soriano: "Se me ha planteado una duda existencia. Hay mucha relación monógama vestida con piel de relación abierta. Porque tú, de repente, sales una noche y conoces a un chaval que te dice que tiene relación abierta. Tú no vas a preguntar que te pase las escrituras de la relación, te lo echas al plato porque tiene un convenio de la relación en la que está abierta... Y luego te das cuenta de que tiene una relación monógama y tú, sin quererlo, te has convertido en la otra".

Eva Soriano ha terminado su sección con una reflexión. "Yo respeto muchísimo las relaciones abiertas, que cada uno se lo haga como quiera, pero desde aquí pido que juguemos a la honestidad. Porque ya es feísimo engañar a una persona, es feísimo engañar a dos y, sobre todo, es feísimo engañar a tu endocrino diciendo que estás comiendo bien".

Y una cosa más: "Si practicáramos la honestidad, nos iría mejor y, sobre todo, fornicaríamos más".