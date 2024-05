Miriam Rodríguez: "No gusta fracasar, pero es verdad que en el pozo se aprende mucho"

Miriam Rodríguez llega tarde pero llena de energía a Cuerpos especiales. La cantante gallega, que ha lanzado recientemente el disco Línea Roja, su primer proyecto independiente y también el más personal, presenta Valió la pena fallar, un show que estrena el 31 de enero de 2025 en Las Ventas de Madrid y del que vendió las primeras 1.000 entradas en 40 minutos.

"Creo que va a ser el show más importante de mi carrera, y creo que va a ser un show muy especial porque realmente es muy diferente y con un concepto muy distinto a lo que hemos hecho hasta ahora [la gira de 10 salas que acaba de terminar y que espera continuar]. Será un show muy distinto con una propuesta escénica de baile diferente y que será especial en todos los sentidos", ha contado a Eva Soriano y Nacho García sobre este espectáculo que podría definir como su Super Bowl particular.

La gran noche de Miriam Rodríguez contará con muchos ingredientes: "Presentaremos nueva música, pondremos una propuesta escénica sobre la mesa de baile que no hemos hecho de momento en ninguno de nuestros shows...Haremos adaptaciones de las canciones anteriores, revisaremos todo el setlist porque será nuevo para el show y con un equipo con más personas en el escenario que es algo siempre he querido hacer".

El espectáculo de Las Ventas llega tras una temporada de mucho trabajo en la que Miriam Rodríguez ha tenido que poner en marcha su proyecto más independiente: "Es el proyecto que más me ha costado sacar y en el que han colaborado muy pocas personas. Sin ellas no hubiese sido posible. No somos mucha gente pero hemos puesto todos la energía en el barco en el que estábamos subidos".

Miriam ha saltado de la sala Mody Dick a Las Ventas en cuestión de meses y, para dar este salto, ha sido fundamental el apoyo de sus seguidores. "Ser artista independiente es muy duro y muy jodido", ha reconocido sin olvidarse de darle las gracias a esos fans incondicionales.

La importancia de aprovechar los malos momentos

Ha sido una temporada de fracasos (o no tantos éxitos) y Miriam los ha visto todos desde el prisma positivo. "No nos gusta fracasar pero en la mierda se aprende mucho, en el pozo se aprende mucho y cuando las cosas cuestan el doble, se disfrutan el triple", ha reconocido. "Creo que he sido capaz de disfrutar de este proyecto porque he sido capaz de disfrutar del proceso y para disfrutar del proceso me he tenido que ver muy jodida muchas veces en muchos aspectos y decir 'no sé si esto va a salir".

"Para disfrutar del proceso me he tenido que ver muy jodida muchas veces en muchos aspectos"

La cantante está disfrutando especialmente porque ha sido capaz de salir del fango y, aunque en este tiempo se ha alegrado de los éxitos ajenos, está gozando mucho más los propios. "He estado en momentos muy complicados y cuando pasan cosas buenas lo disfrutas el doble. Hay que tomar lo s momentos duros de la mejor manera posible, como un aprendizaje", ha concluido la artista que reconoce que compone "desde la mierda".

"Los momentos más jodidos me sirven para componer", ha añadido sobre este tema. "Normalmente casi todas las canciones las compongo en momentos dramáticos aunque también he compuesto canciones en momentos buenos. Para mí esta disco ha sido como un aprendizaje. Este disco ha sido como florecer como ser humano, no tanto como artista", ha añadido.

Miriam Rodríguez y 'Tu cara me suena'

La visita de Miriam Rodríguez a Cuerpos especiales también ha servido para hablar de Tu cara me suena , programa que ganó en la temporada pasada y que le dejó grandes momentos.

Sin duda, una de las actuaciones que más disfrutó fue la que hizo con Nil Moliner, con quien cantó a dúo Libertad, y otra que gozó por lo que le costó sacar adelante fue la imitación de India Martínez. "Los quejíos flamencos", ha dicho sobre lo más complicado de la imitación. "Eso sale del estómago directo, no se trabaja, no se busca... a mí me encanta el flamenco pero no es para nada mi estilo".

Sobre su paso por Tu cara me suena tiene grandes recuerdos porque pudo disfrutar el programa de principio a fin. "Tuve la suerte de poder dedicarme única y exclusivamente al programa porque en ese momento lo que estaba haciendo era componer el disco y muchas actuaciones me sirvieron para proyectar cosas", ha contado la cantante que se enfrentó a este programa con el modo disfrutón activado.

Su objetivo era no obsesionarse y centrarse en pasarlo bien mientras se dedicaba a la composición del nuevo álbum.

Miriam Rodríguez también tiene un gran recuerdo de Operación Triunfo, que la dio a conocer en 2017 y al que volvió en esta edición para hacer una visita a los concursantes. "Fue la que más honestamente disfruté y en la que más conexión sentí", ha dicho sobre esta experiencia en una edición que ha seguido de manera muy cercana y de la que fue hasta miembro de la mesa del jurado.