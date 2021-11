Ricardo Gómez se queda con Eva Soriano e Iggy Rubín con su casting para ser locutor de radio

Ricardo Gómez es Andrés Expósito en El sustituto, una policía que en 1982 viaja de Denia a Madrid para sustituir a un compañero muerto de manera sospechosa.

El actor, que se hizo famoso por interpretar a Carlitos Alcántara en Cuéntame, ha visitado este viernes al estudio de Cuerpos especiales para hablar de la película y se ha quedado con Eva Soriano e Iggy Rubín demostrando su capacidad delante del micrófono. Ricardo Gómez puede ser el perfecto sustituto de los presentadores del morning.

"El mejor locutor en funciones de España", aseguró Eva Soriano después de ver cómo se desenvolvía en dos situaciones sorpresa: dar la bienvenida a la audiencia a las 7:00 horas y promocionar un producto dentro del programa.

El sucedáneo de gapo

El rodaje de El sustituto, la película sobre los nazis que se refugiaron en la costa alicantina tras la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los primeros que se hizo tras el confinamiento. Eso supuso muchos problemas.

"Lo peor de todo es el rollo de un rodaje, en el que tú estás intentando hacer algo con una cierta implicación emocional y lo que tienes delante son 80 personas con una mascarilla, que muchas veces no le ves ni la cara a las no ves a cara y a las dos semanas dices.. ¡ay, pero si eres guapísimo!", explicó con risas.

"Es que ahora todo son ojos", añadió Soriano, con la réplica del actor: "¡Ojo a los ojos" Los ojos son un gran generador de frustración. Es mucho más fácil decir 'esta chica o este chico es guapísimo' porque se está exponiendo menos... A mí me ha generado frustración en el último año".

Volviendo a la película, Ricardo Gómez no se pudo saltar la historia del escupitajo, un momento en el que la actriz Nur Al Levi tuvo que escupirle en el ojo. "La aplaco, me echa al suelo y me echa un escupitajo en el ojo", contó Gómez sobre la escena en la que tenían miedo que hubiese un riesgo sanitario para el actor al que le quedaban muchos días de rodaje.

¿Solución? Sucedáneo de gapo a golpe de jeringuilla. "La magia del cine, plano contra plano, ya se sabe".

El sustituto, que se estrenó el viernes 29 de octubre, es una película de acción en la que Ricardo Gómez no pudo rodar todas las escenas. "Donde me dejaron menos, y aún así hice bastante, fue en la parte de coches, pero lo que son las armas y demás me enseñaron, estuve practicando muchísimo. Es dificilísimo poner esposas", aseguró entre risas.