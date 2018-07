Lykke Li homenajea a su madre en el vídeo de ‘Utopia’, fallecida el año pasado

Lykke Li ha publicado otro avance de 'So Sad So Sexy', su próximo y esperado nuevo álbum. 'Utopia' es probablemente la canción más emocionante del disco, una balada en la que habla de su madre fallecida el año pasado y a la que rinde homenaje en un bonito videoclip.

A pocas semanas del lanzamiento de 'So Sad So Sexy' Lykke Li nos ofrece un nuevo avance de su próximo disco que verá la luz el 8 de junio.

A 'Hard Rain' y 'Deep End' se suma 'Utopia', una íntima balada a guitarra y piano. Esta canción está dedicada a su madre, la cantante Kärsti Stiege, fallecida en julio del año pasado. El lanzamiento de este single no es casual, ya que la cantante sueca aprovechó el Día de la Madre para publicar el videoclip en el que le rinde homenaje.

"De madre a madre" es el texto que acompaña esta pieza realizada por Clara Cullen en el que se alternan vídeos caseros de la infancia de Lykke Li junto a su madre y el resto de su familia, con imágenes de ella con su hijo Dion.

'So Sad So Sexy' es el nuevo trabajo de Lykke Li desde que publicó 'I Never Learn' hace cuatro años y que podremos disfrutar de sus temas en directo a principios de junio dentro de la programación del Primavera Sound.