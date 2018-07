Los 20 mejores vídeos musicales del 2017

VOTA POR TU FAVORITO

Se acaba el año y no podemos dejar pasar la ocasión de repasar los mejores vídeos musicales del 2017. No se trata de un listado con los más vistos -muchos de ellos ni siquiera te sonarán-, si no de aquellos que nos han llamado la atención por su calidad visual, producción u originalidad, y creemos que merecen una mención especial. ¿Cuál es tu favorito?