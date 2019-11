Alaska habla sobre la autoproclamación de Kanye West como 'el artista más grande que Dios ha creado jamás'

El cantante Kanye West acudió a una de las multitudinarias misas del pastor Joel Osteen y allí declaró que Dios le ayudó a salir de su peor momento y se autoproclamó "el mejor artista que Dios ha creado". Estas declaraciones no han gustado nada a Alaska , que ha dejado claro en ' yu, no te pierdas nada ' lo que piensa al respecto.

La conexión de Kanye West con Dios se ha ido estrechando en los últimos años. El rapero ha tenido varias crisis psicológicas e incluso llegó a cancelar la gira 'Saint Pablo Tour' por estrés y agotamiento. Hace dos años aseguraba que Jay Z tenía sicarios contratados para matarle y acusaba a Beyoncé de chantajear a la MTV para actuar en la gala a cambio de un premio.

Poco después, ingresó en un centro, hizo terapia y sus problemas disminuyeron. El cantante asegura ahora que su recuperación se hizo realidad gracias a la fe. Lo explicó durante la misa del conocido pastor Joel Osteen, donde acudió junto a su mujer Kim Kardashian y su hija mayor, North West.

"Cuando estaba en el punto más bajo de mi vida, Dios estuvo ahí, enviándome visiones e inspirándome. Recuerdo haber estado en el hospital de UCLA después de haber tenido un colapso mental, ahí estaba yo, dibujando una iglesia y queriendo iniciar una en el centro de Calabasas", aseguró el rapero ante 17.000 feligreses.

El rapero fue invitado al encuentro no solo por su devoción, sino porque además su último disco, 'Jesus is King', está dedicado a la figura de Jesús y sus enseñanzas. "Dios ha estado llamándome por mucho tiempo, y el mal me ha estado distrayendo. Ahora, el mejor artista que Dios ha creado, se encuentra trabajando para él", sentenciaba el rapero.

Así, con esta declaración, Kanye West se autoproclama 'el mejor artista del mundo', unas palabras que no han gustado nada a Alaska, que no dudó en dar su opinión al respecto. "Decir esto en la semana que sale la biografía de Prince, me parece una afrenta", aseguraba este miércoles en 'yu, no te pierdas nada' junto a Marta Vaquerizo.

Alaska y Marta han comentado en su 'trivial de lo trivial' otros temas de actualidad, como la resurrección de la telenovela argentina Rebelde Way gracias a Netflix o de la Thermomix, el electrodoméstico más caro de la cocina de la cantante.