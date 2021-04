Alexandra Jiménez explica por qué no la verás nunca en ninguna red social

Alexandra Jiménez nos cuenta que El Inocente, su nueva serie de Netflix, "es un thriller basado en una novela, es una serie cerrada de ocho capítulos" que trata de un chico que mata por accidente otro y cuando sale de la cárcel recibe una llamada muy inquietante que le implica en otro caso en el que aparentemente no tiene nada que ver.

"Es como un laberinto del que no puedes salir hasta que terminas la serie", explica la actriz, que asegura que hay detalles imprescindibles para entender el final y que la trama es "adictiva". "Hay un elenco impresionante, con personajes que a veces les descontextualizan de lo que hemos visto otras veces. Es una serie muy compleja, con personajes muy complejos", asegura la actriz, que interpreta a Lorena en la ficción. Mario Casas, Aura Garrido y José Coronado son algunos de sus compañeros.

Alexandra Jiménez leyó el libro antes de rodar la serie pero cuenta que hay muchas diferencias. "La serie deja aparcadas unas cosas para alimentar otras", revela. "El escritor de la novela es productor ejecutivo de la serie y tenemos su bendición", dice entre risas para todos aquellos que luego dirán que el libro es mejor que la serie.

La actriz ha estado muchos años ligada al ballet y aunque ya no se dedica a ello, la danza clásica fue su pasión hasta los 18 años. Además, Alexandra Jiménez es de las pocas invitadas que ha pasado por aquí y que no tiene ninguna red social, una rara avis en pleno siglo XXI. "Como actriz creo que no es conveniente tener redes, mi trabajo es interpretar personalidades que no son la mía, y si os doy demasiada información de cómo es la mía, hay algo que se empaña", explica.

Con esto de no tener perfiles públicos, ¿nota si los directores la llaman más o no? Muchos nos han contado que los followers son importantes a la hora de encontrar más trabajos. "Ahí está la trampa. Una vez entras al juego tienes que conseguir seguidores, pero si no entras al juego nadie te puede exigir nada", cuenta.

Alexandra Jiménez interpretó a África en Los Serrano y muchos seguidores todavía no han olvidado ese final tan polémico. ¿Por qué se decidió que fuese a sí? "No me lo preguntes a mí", dice entre risas.

Terminamos con Ventura y su tarot mágico con el que intentará adivinarle el futuro a Alexandra.

