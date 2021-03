El baile de Camilo al ritmo de Lorna y su 'Papichulo'

Este sábado 13 de marzo, Camilo ha visitado yu Music para presentar su nuevo trabajo discográfico: Mis manos. El cantante colombiano ha contado a Lorena Castell y Carlos Marco numerosas anécdotas del tiempo que ha pasado componiendo las canciones que han dado forma a este disco, un álbum concebido en pleno confinamiento.

La visita de Camilo también ha servido para repasar algunos éxitos musicales y explorar los orígenes del reggaeton en España. Gasolina fue una de las primeras canciones de este género que alcanzaron el éxito y Papichulo fue otro de los que más popularidad ganaron en las pistas de baile.

Cuando la canción ha empezado a sonar en el programa y todos se han puesto a cantar, Camilo no ha dudo y se ha puesto a bailar… "Voy con el movimiento de caderas" ha afirmado, aunque pronto ha preferido volver a sentarse: "No he calentado, no voy a poner en riesgo mi integridad personal", ha dicho entre risas tras declarar que esta canción es un auténtico "temazo".

Los orígenes del reggaeton

El reggaeton es uno de los géneros que más ha crecido en los últimos años y lo difícil es mantenerse. Camilo ha destacado la capacidad de Daddy Yankee: "Cómo lo admiro. Tener éxito en el mundo de la música requiere mucho trabajo. Lleva 25 años de éxitos…".

"Es un gran ser humano y un buen amigo", ha declarado Camilo sobre este artista que fue uno de los primeros en desembarcar con la música urbana en España.

Puedes ver el momento "perreo" en el minuto 36:11.

