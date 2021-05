Ibai Llanos, sobre practicar boxeo: "No quiero hacer spoiler pero quizá en el futuro se viene algo"

El 26 de mayo tendrá lugar el evento de boxeo más grande que se ha vivido en Twitch España a través del canal de Ibai Llanos. El gran atractivo de esta velada es que, en lugar de ser boxeadores profesionales, se tratará tres combates entre seis streamers: Reven vs. ElMillor, Future vs. Torete y Mister Jagger vs. Viruzz.

Tal como nos explica en yu No te pierdas nada, Reven lleva meses entrenando con el campeón de Europa de boxeo Sandor Martín. Pero no es el único, todos están entrenando con grandes profesionales del boxeo y se están tomando muy en serio el combate. "Voy ir a lo seguro, Voy a hacer lo que es fácil, pero dominarlo bien y llevarlo a un buen nivel", asegura el gamer catalán.

Ana Morgade ha aprovechado para preguntarle a Ibai Llanos si además de presentar este evento, se animaría a practicar algo de boxeo. "Bueno, ya veremos. Lo que pasa es que ahora estoy un poco Antonio Cassano 2003, 2004", bromea refiriéndose al exfutbolista italiano.

"Entonces tengo que ponerme en forma con el profesor Ortega. Tampoco quiero hacer spoiler pero sí que es cierto que a lo mejor en un futuro se viene algo", ha asegurado.

Así que aunque probablemente en su velada no lo veremos subirse al ring, puede que nos de una sorpresa en el futuro.

