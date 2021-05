¿Quién llama a quién? Ibai Llanos revela cómo logró entrevistar a Piqué, Aitana o C. Tangana en Twitch

Ibai Llanos y C. Tangana // Twitter IbaiLlanos

Ibai Llanos es el rey de Twitch y por su canal han pasado un montón de celebridades en el último año. No se trata de un streamer cualquiera, ya que sus cifras son impresionantes: tiene 4,3 millones de seguidores en Twitter, otros 5,95 millones tanto en su canal de Twitch como de YouTube y se suman a la lista otros 4,2 millones de seguidores en Instagram.

Con esta brutal exposición, son muchos los artistas que han querido charlar con el joven a través de su canal de Youtube, que se ha convertido en la alternativa digital de programas de prime time tan potentes como El Hormiguero. ¿Cuál es su secreto para conseguir que los famosos quieran charlar con él? Porque además no son entrevistas al uso, son conversaciones ente amigos. "Creo que los formatos pueden convivir perfectamente, pueden ir a la tele y venir aquí, yo no ejerzo de periodista", explicaba el streaminer en yu No te pierdas nada.

De un año hasta ahora, por el canal de Ibai Llanos han pasado el Kun Agüero, Laporte, Neymar, Reguilón, Achraf, Borja Iglesias, Courtois y Piqué, futbolistas de primera división. En cuanto a cantantes, hemos visto a Aitana, C.Tangana, Morad, etcétera.

¿Cómo le aparecen esas colaboraciones?, ¿lo gestiona con un mensaje directo por Instagram? "Sí, generalmente sí, con muchos futbolistas nos seguimos ya de antes, y con los artistas pues un poco así, ven el programa, les mola, y luego sacan un tema y quieren venir", cuenta Ibai a Ana Morgade. "Para ellos es fácil porque se conectan con el móvil y el ordenador", añade.

