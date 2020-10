Miley Cyrus (Joaquín Reyes): "He bloqueado a Pedro Sánchez porque me mandaba nudes"

Joaquín Reyes se sienta en 'yu, no te pierdas nada' transformado en Miley Cyrus, pero no es la primera vez que viene al programa... "He pasado por muchísimas fases, la primera vez que vine estaba como una vaca sin cencerro" , explica. el incendio de su casa de Los Ángeles

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Joaquín Reyes en 'yu' / yu, no te pierdas nada

El 27 de noviembre Miley Cyrus estrena 'Plastic Hearts', su nuevo álbum, y la cantante ha venido a contarnos cómo ha sido crear el concepto. "No sabéis como huele el estudio, eso... Horrible, un agobio... Hice las voces rapidito y la gente que no sé como se llama hizo el disco", reconoce.

Lo cierto es que el incendio de su casa de Los Ángeles retrasó mucho el proyecto porque se perdió mucho material. "En realidad lo provoqué yo, se quemó el disco y a mi me dio la risilla".

Además la cantante ha desvelado que hace tiempo tuvo un encuentro con un extraterrestre, una confesión que ha dejado a sus fans boquiabiertos. "Fue una movida tochísima, es cierto que hablamos fumado resina de marihuana pero no creo que tuviese nada que ver".

Su compañera Demi Lovato asegura que también los ha visto... ¡He incluso ha compartido algún vídeo! "Qué casualidad Demi Lovato, es un culo veo culo quiero, me lo copia todo, incluso cosas que no he hecho".

Y sobre su idilio con Pedro Sánchez... ¿Qué nos puede contar? "Lo he bloqueado, me mandaba nudes jugando al baloncesto", desvela. OMG! "Me enseñó su chorra socialdemócrata", confiesa. Ostras... ¡Alucinamos!

👉 Puedes ver a Joaquín Reyes en el minuto 50:

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.