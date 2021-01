El personaje de Cova en el primer guion de 'FoQ: El Reencuentro' era una "abogada de derechas"

El Reencuentro de Física o Química estuvo gestándose varios meses y los guionistas dieron muchas vueltas hasta encontrar la trama correcta donde todas las piezas encajasen. Los alumnos del Instituto Zurbarán habían crecido y necesitaban un futuro, pero cuidado porque esa primera versión del guion fue mucho más radical de lo que pensábamos...

De hecho, la propia Angy Fernández ha explicado que cuando leyó la trama de Paula no quedó muy convencida. "Decía algo como "jo, todos estos años y solo me he dedicado al tik tok... No tenía mucho sentido en Paula", cuenta Angy, que entiende que reírse de uno mismo es importante pero que tantas referencias a su vida real no eran adecuadas.

Así, la mayoría de actores tuvieron contacto con el equipo de guion para definir cómo estaban a día de hoy aquellos personajes a los que hacía más de 10 años que no daban vida. "Fue genial que los guionistas escuchasen nuestras ideas", asegura Angy.

Leonor Martín explicó que en esa primera versión del guion, Cova, su personaje, había dado un cambio demasiado radical. La que fue la chica hippie y revolucionaria del instituto terminaba convertida en una "abogada de derechas", como "Ortega Smith en chica". "Cuando lo leí dije 'qué guay' pero luego pensé, en dos capítulos... Nos cargamos al personaje, se iba a perder la empatía con el público".

