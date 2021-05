Victoria Martín amenaza a Banksy: "Menos mal que no dices quién eres porque te quemo la casa"

Victoria Martín // yu No te pierdas nada

A Victoria Martín le encanta el hate pero en yu la tratamos divinamente. Tanto es así que le hemos traído el bidé que pidió en su sección de la semana pasada. "Es para lo que tú quieras, para cumplir sueños", le dice Ana Morgade, obligándola casi a sentarse sobre él para hacer la sección. ¿Hará pucheritos también?

Martín nos confiesa que se busca mucho a sí misma en Internet y cuando googleó "Victoria Martín pareja" se encontró con que la relacionaban con su compañera de podcast Percebesygrelos, pero su novio en realidad se llama Nacho. "Pero lo más importante es que soy un vampiro emocional, absorbo a la gente hasta dejarla sin vida", cuenta. "He cogido una nueva dinámica y ahora cuando Nacho está cagando, yo paso a hablar con él porque creo que tenemos un fantasma en casa", asegura la joven, que nos explica que Nacho le ha dicho "basta".

La humorista nos cuenta que hace unos días fue a la exposición de Banksy pero salió muy decepcionada. "Me cobró 25 pavos por ver prints, que ya los veo en Instagram. No le soporto, Banksy es un gilipollas, menos mal que no dices quién eres porque te quemo la casa", amenaza.

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.