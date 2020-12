Kaydy Cain, Zazo & Gxurmet, Angy Fernández y más en 'yu Music' (05/12/2020)

Tras una semana llena de buen rollo en 'yu No te pierdas nada', Lorena Castell y Carlos Marco montan su propio festival en Europa FM con 'yu Music'.

Antes de recibir a nuestro invitado de la semana, Kaydy Cain, repasamos la actualidad musical con Angy Fernández.

Lo más destacado de la semana ha sido el cumpleaños de Britney Spears, que ha celebrado los 39 con el lanzamiento de una canción inédita titulada 'Swimming In the Stars'. Pero también comentamos el éxito de BTS, que sigue arrasando con su música y ha hecho historia con 'Life Goes On', que se ha convertido en la primera canción no inglesa en liderar el Hot 100 de Billboard. Seguramente continuarán triunfando con sus canciones ya que se rumorea de que podrán aplazar el servicio militar.

Y hablando de fama y éxito no podemos olvidarnos de Bad Bunny, que ha hecho historia ya que es el primer artista hispano que consigue posicionarse como el más escuchado en un año. El cantante ha sido el más reproducido en Spotify en 2020, y es que en los últimos meses ha lanzado tres álbumes.

En 'yu Music' recibimos a Kaydy Cain y lo hacemos con 'Adivina la canción'. El artista se enfrenta a Angy Fernández, ¿quién será capaz de reconocer más temas?

La música urbana reina en el juego de esta tarde y, aunque Angy Fernández siempre es una crack en este juego, hoy lo ha tenido un poco más difícil. Sin embargo, ¡a los dos les ha costado reconocer a Cristina la Veneno!

Kaydy Cain nos ha hablado de su cameo en la serie 'Veneno' y ha confesado que está contento con el resultado, aunque confiesa que "No me tocó actuar mucho". El artista interpretó a Juanillo, un amor de La Veneno en la cárcel.

Por otro lado, el cantante nos ha explicado qué música le pone a su hija de cinco meses. No sabemos si hace conciertos privados en casa, pero lo que está claro es que Kaydy Cain triunfa en todo el mundo, sobre todo en países como Argentina o México, donde antes de la pandemia ya había hecho varias giras.

Durante todo el 'Adivina la canción', nuestro invitado ha demostrado su talento ¡y ha ganado!

Tras divertirnos con 'Adivina la canción', charlamos con Kaydy Cain sobre su trayectoria y sus inicios en el trap, un género que, cuando él empezó, era muy desconocido en España.

El artista presenta 'Si No Me Das Tu Corazón Te Lo Robo', una canción que explica "una historia de amor que a todos nos puede pasar alguna vez", como él mismo relata y dice que, cuando te enamoras "de una persona que ya tiene una pareja o no tiene ganas de enamorarse" y "tú quieres forzar el enamoramiento". Sin embargo, Kaydy Cain expresa que cuando él ha "querido forzar la situación" no le ha salido bien, porque considera que es "el perdedor del barrio".

La canción forma parte del álbum El Juguete De Tu Muñeca, que llega con una edición especial de un muñeco del cantante., ¡que es igual que él! Lorena Castell ha alucinado con este juguete, que representa a la perfección al artista, que confiesa sus sentimiento en este último disco que habla de su lucha por conseguir el amor y a la persona que ha querido.

Actualmente, Kaydy Cain está centrado "en mi hija, en hacer música, que es mi hobby y mi trabajo, y en proyectos que tengo que todavía no puedo contar". Sin embargo, confiesa que ser padre no le "va a cambiar ni mi forma de pensar, ni mi forma de ser", considera que le "va a mejorar mi forma de ser" porque antes de que naciera la niña, él "ya tenía canciones ñoñas".

Asimismo, considera que "los tiempos cambian" y que actualmente llevar el rostro tatuado es algo más habitual. Y es que él fue una de las primeras figuras públicas que se tatuó la cara y explica que siente que durante "tiempo había muchos prejuicios" sobre su aspecto.

Por otro lado, Kaydy Cain relata que "en las canciones tú vas demostrando tu estado de ánimo y tu etapa en la vida. Te inspiras en lo que vives", es decir, que en su música expresa sus sentimientos.

Antes de despedirse, el artista se sube al escenario de 'yu Music' para regalarnos una actuación en directo, en la que ha interpretado 'Si No Me Das Tu Corazón Te Lo Robo'.

👉 Puedes ver la actuación de Kaydy Cain en el minuto 36:49

¡Seguimos en ‘yu Music’ y lo hacemos con Zazo & Gxurmet! Los artistas ganaron el Vodafone Yu Music Talent de 2017 y vienen a presentarnos sus próximos proyectos.

"Tenemos varios temas juntos para sacar", dicen, aunque prefieren no "ir tan rápido". Y es que, según cuentan, durante el confinamiento nacieron muchas canciones, pero quieren esperar a 2021 para lanzarlas.

Los artistas relatan que tienen ganas de volver a subirse a los escenarios, quieren volver a viajar para aprender de otros. Tenían previsto ir a Miami, pero la pandemia les ha obligado a cancelar sus planes. Sin embargo, han seguido trabajando y pronto podremos descubrir nuevas canciones.

👉 Puedes ver a Zazo & Gxurmet en el minuto 41:14

La semana que viene, ¡Lorena Castell y Carlos Marco vuelven a 'yu Music' con mucho más buen rollo! Los sábados a las 19h, ¡te esperamos en Europa FM!