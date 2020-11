BTS te animan a seguir adelante en el motivador vídeo de 'Life Goes On'

BTS acaba de publicar BE , su esperado nuevo álbum. Coincidiendo con este lanzamiento, la banda surcoreana ha lanzado el videoclip de 'Life Goes On' , uno de los temas de este trabajo con una letra que anima a seguir adelante y no tirar la toalla, a pesar de los tiempos que corren.

BTS en el vídeo de 'Life Goes On' / YouTube/Big Hit Labels

La 'Army' de la banda K-pop BTS está de celebración y es que Jin, Suga, RM, J-Hope, Jungkook, V y Jimin acaban de publicar su nuevo disco BE y el nuevo videoclip del tema principal del álbum 'Life Goes On'.

Tras varios meses duros para la banda y sus seguidores, en los que tuvieron que cancelar su gira mundial, BTS ha vuelto a lo grande estrenando un videoclip muy especial. Y es que 'Life Goes On', dirigido por uno de sus integrantes, Jungkook, nos transporta a una atmósfera hogareña, muy propia de estos últimos meses de pandemia, en la que los miembros del grupo comparten momentos juntos alejados de los focos.

Desde tardes jugando a videojuegos hasta pijamadas y paseos en coche, los chicos han querido mostrar a sus fans lo que ha supuesto la pandemia en sus vidas y cómo les ha ayudado a conectar con ellos mismos y a hacer cosas distintas todos juntos. Con un ritmo muy hip-hop alternativo, 'Life Goes On' nos anima a no tirar la toalla ante las situaciones y adversidades que nos están tocando vivir este 2020 recordándonos que siempre van a venir días mejores.

SU NUEVO DISCO 'BE', DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS

Además del nuevo videoclip, la banda ha publicado también su esperado disco BE, un trabajo muy personal en el que los integrantes del grupo han tenido una implicación personal con cada una de sus canciones.

Y es que, según comentaban ellos mismos, el álbum lo han creado como una especie de diario en el que han querido plasmar sus sentimientos y emociones. Darse a conocer de forma personal hasta expresar lo mucho que significa la 'Army' para ellos son algunos de los objetivos que han querido aportar a cada una de las canciones del disco.

"Queríamos enseñar algo más que lo que se ve en el escenario […] que se viera a jóvenes veinteañeros, que es lo que verdaderamente somos", explicaba J-Hope en uno de sus propios videos en los que, junto con el resto de los integrantes de la banda, relataba el proceso creativo del disco.

BE cuenta con ocho nuevos temas entre los que se encuentra la canción 'Dynamite', que fue lanzada con éxito el pasado mes de agosto y que ya cuenta con más de 600 millones de reproducciones en YouTube.

Además, el próximo domingo 22 de noviembre, la banda volverá a pisar los escenarios por primera vez desde que se iniciara la pandemia para presentar en la gala de los premios American Music Awards 2020 su nuevo tema. Lo hará compartiendo escenario con artistas como Shawn Mendes, Justin Bieber, The Weeknd, Dua Lipa, Billie Eilish, entre otros. En España, habrá que esperar hasta la madrugada del lunes 23 para poder disfrutar de la actuación en directo.

LETRA DE 'LIFE GOES ON' DE BTS

[Verse 1: Jungkook, Jimin]

Eoneu nal sesangi meomchwosseo

Amureon yegodo hana eopsi

Bomeun gidarimeul mollaseo

Nunchi eopsi wabeoryeosseo

Baljagugi jiwojin geori

Yeogi neomeojyeoinneun na

Honja gane sigani

Mianhae maldo eopsi

[Verse 2: RM]

Oneuldo biga naeril geot gata

Heumppeok jeojeobeoryeonne

Ajikdo meomchujil ana

Jeo meokgureumboda ppalli dallyeoga

Geureom doel jul aranneundе

Na gyeou saraminga bwa

Mopsi apeune

Sеsangiran nomi jun gamgi

Deokbune nulleoboneun meonji ssain doegamgi

Neomeojin chae cheonghaneun eotbakjaui chum

Gyeouri omyeon naeswija

Deo tteugeoun sum

[Pre-Chorus: V, Jungkook]

Kkeuchi boiji ana

Chulguga itgin halkka

Bari ttejijil ana ana oh

Jamsi du nuneul gama

Yeogi nae soneul jaba

Jeo miraero daranaja

[Chorus: Jungkook & Jimin]

Like an echo in the forest

Haruga doraogetji

Amu ildo eopdan deusi

Yeah life goes on

Like an arrow in the blue sky

Tto haru deo naragaji

On my pillow, on my table

Yeah life goes on

Like this again

[Verse 3: Suga]

I eumageul billyeo neoege na jeonhalge

Saramdeureun marhae sesangi da byeonhaetdae

Dahaenghido uri saineun

Ajik yeotae an byeonhaenne

[Verse 4: j-hope]

Neul hadeon sijakgwa kkeut ‘annyeong’iran mallo

Oneulgwa naeireul tto hamkke ieobojago

Ooh Meomchwoitjiman eodume sumji ma

Bicheun tto tteooreunikkan

[Pre-Chorus: V & Jungkook, Jin]

Kkeuchi boiji ana

Chulguga itgin halkka

Bari ttejijil ana ana oh

Jamsi du nuneul gama

Yeogi nae soneul jaba (Jaba)

Jeo miraero daranaja (Oh, oh, oh)

[Chorus: All]

Like an echo in the forest

Haruga doraogetji

Amu ildo eopdan deusi

Yeah life goes on

Like an arrow in the blue sky

Tto haru deo naragaji

On my pillow, on my table

Yeah life goes on

Like this again

[Outro: Jimin & V]

I remember

I, I, I remember

I remember

I, I, I remember