Mario Casas, El Cejas, Victoria Martín y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (14/10/2020)

Después de repasar las noticias locas del día, recibimos a El Cejas en el parquecito de 'yu'. El jovenzuelo ha visitado un colegio mayor de Madrid para conocer cómo los universitarios cumplen -o no- las restricciones para frenar la pandemia de Covid-19.

"Yo en el cole era el vacileta", dice recordando su etapa escolar. "A los profes los puteaba un poco pero porque era recíproco". "Al profe que le faltaba pelo ya caía por ahí, pero no lo hacía por mal, era para reírme y pasar el rato".

Lo cierto es que 200 estudiantes de un colegio mayor de Barcelona están confinados por el positivo de 59 de ellos. Así, con este panorama, mandamos al Cejas a un cole de Madrid para ver como se lleva todo este asunto entre lo alumnos madrileños. "Es un poco arriesgado meterse un montón de gente en la residencia", nos dice una chica que sí una hubiera ido si la hubiesen invitado... OMG!

"No pienso ir a ningún botellón en las circunstancias en las que estamos, prefiero ir al cine o a un concierto, la cultura es segura", nos cuenta otro chaval.

¡Por fin tenemos a Mario Casas en el plató de yu! La última vez que charlamos con él fue desde casa, pero el actor tiene nueva peli se ha empeñado en venir a promocionarla. ¡Cómo es!'No matarás' se estrena el próximo 16 de octubre y en el festival de Sitges ha recibido muy buenas críticas.

Empezamos fuerte con un tema muy de actualidad... ¿Cuántas PCRS lleva ya hechos el actor? "Pues 14 o 15", cuenta. "Hay gente que lo hace como despacio, otros te lo clavan a tope", dice. ¡Como si fuera un banderillero!

¿Y cómo es 'No Matarás'? "Pasas tensión, es una peli para ver en el cine y activar los cinco sentidos, es una peli muy sensorial". "La peli es para llevarte las manos a la cabeza".

"Hay alguna escena improvisada, un personaje me tenía que romper el móvil y rompió el mío de verdad, no tenía el móvil del personaje, era mi iPhone. Es un tío de dos metros que no se te ocurre levantarle la mano".

"En una de las escenas entro en mi casa y habían puesto una canción de fondo, eran mis padres cantando 'La mochila azul' de Pedrito Fernández, me la cantaban de pequeño. Me la puso el director para hacerme llorar". ¡Qué fuerte, se le saltan las lágrimas si se la podemos!

El actor no descarta hacer algo de comedia porque ya lleva un montón de proyectos serios... ¡Y reconoce que le encantaría currar con Dani Rovira! "Me gusta libertad para poder hacer lo quiera a la hora de improvisar".

"Me reconocen por la voz, me pasa mucho", confiesa. Y cuidado por que el actor es más supersticioso de lo que parece... "Me da con la mochila, soy muy supersticioso, tengo que llevarla a todos sitios, aunque no lleve nada".

Para terminar la entrevista por todo lo alto... ¡Se une a la jauja Sergio Bezos para hacerle un test al actor y así conocerlo más "de cerca"! Quiere ser su doble en escenas de acción... ¿Tiene algún tic? "Cuando me pongo nervioso cierro los ojos fuerte y no me doy cuenta", reconoce. ¿Le da miedo ir en moto? "No, pero no tengo carnet de moto, solo en los rodajes puedo cogerla". ¿Y entonces cuál es su mayor miedo? "Volar cada vez me da más miedo, pasé un mal vuelo a México y le cogí pánico". Y cuidado por que en el sexo en el cine nada es lo que parece... "En las escenas de cama se pasa vergüenza, se pasa mal, yo sufro, prefiero las de acción, violencia...", reconoce.

Fox vuelve como una estrella... ¡Con gafas de sol! ¿Qué es mejor, el teletransporte o el teletrabajo? ¡Esa es la pregunta del Por un Bizum de hoy!

Puedes ver a Fox en el minuto 59:

Victoria Martín se cree Carmen Lomana a veces. No tiene remedio y además es una veleta. ¡Y odia a Harry Potter! ¿Qué podemos a hacer por ella? La humorista ha encontrado su "biografía" ficticia en una web... ¡Y está shocked con lo que ahí se dice! "Nació en un atasco de la M30, tiene un ojo que mira a Boston y otro a California...". ¡¡Muy heavy!!

Además Victoria está muy a full con el mundo influencer. ¡Le han ofrecido promocionar unas bragas de regla! "Son como unas bragas que se lavan y puedes ir libre, son reutilizables".

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.